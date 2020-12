"Grazie per questi nove anni insieme". Fine dell’amore tra Melissa Satta e Boateng

Arriva come una doccia fredda il post che è stato condiviso su Instagram da Melissa Satta, la ex velina di Striscia la Notizia. Dopo mesi e mesi di indiscrezioni mai del tutto confermate, finalmente si alza il velo sulla tormentata storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. I due che da tempo erano in crisi sentimentale, con un post che hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram, annunciano ai fan la fine della loro love story. Sono stati legati da un sentimento e da un matrimonio lungo nove anni e oggi, lunedì 21 dicembre, la coppia ufficializza la rottura. E l’annuncio, breve e laconico, arriva dopo mesi e mesi di false piste e gossip mai del tutto confermati dai diretti interessati.

Melissa Satta dice addio al suo calciatore con una foto che risale allo scorso mese di agosto quando, insieme al piccolo Maddox, si stava godendo gli ultimi attimi di libertà prima che il virus tornasse a disturbare le vite di tutti. La foto in questione che subito ha fatto il giro del web, vede Melissa Satta insieme al marito e al figlio riuniti nell’ultimo ritratto di famiglia. Una condivisione quasi in contemporanea dato che, anche il calciatore, ha pubblicato la stessa foto della sua ex. "Dopo un periodo di separazione abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione –scrive la Satta sul suo profilo -. Lo abbiamo fatto senza drammi e nel rispetto delle nostre reciproche posizioni e in totale libertà – aggiunge -. Abbiamo deciso di rimare come siamo l’uno per l’altro per essere un importante punto di riferimento per nostro figlio", si legge ancora nel post. Laconico è anche quello di Boateng che, sulla falsa riga di Melissa, scrive poche parole sulla decisione intrapresa.

"Grazie per i nove anni che abbiamo condiviso e per il regalo più bello: nostro figlio Maddox", continua il post. Niente di più e niente di meno. La coppia che ha sempre vissuto con riserva la propria vita privata, si espone per mettere a tacere i tanti gossip che sono trapelati in rete negli ultimi mesi. Da quel che sembra, i due erano in rotta di collisione già dal gennaio del 2019. La pandemia e il lockdown hanno fatto il resto.