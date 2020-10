Melissa Satta e Boateng (di nuovo) alla fine del loro matrimonio?

Il condizionale è d'obbligo ma gli indizi sembrano esserci tutti. Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng l'amore sarebbe arrivato al capolinea definitivamente. A oltre un anno di distanza dalla riconciliazione messa in atto dalla coppia, dopo l'annuncio di divorzio del 2019, il tentativo di riunire la famiglia sembrerebbe essere fallito.

A insinuare il dubbio che tra l'ex velina mora e il calciatore di origini ghanesi tiri nuovamente aria di crisi è il settimanale Oggi, che svela il periodo complicato che Melissa Satta e Boateng starebbero attraversando. Che la coppia non navigasse in acque serene lo si era intuito già da inizio anno. A febbraio, poco prima della quarantena, Melissa Satta aveva affidato ai social network un messaggio sibillino: " Non sempre le cose vanno come vorremmo ". Parole che avevano fatto pensare al peggio i fan della coppia, ma che invece nascondevano i timori per il trasferimento di Boateng alla squadra di calcio del Besiktas a Istambul. Per limitare i problemi legati alla distanza la Satta e il figlio Maddox si erano trasferiti in Turchia insieme a Boateng, ma sembra che questo non sia bastato a salvare il loro matrimonio.

Nessuna conferma né smentita è arrivata al momento da parte dei diretti interessati ma alcuni indizi seminano dubbi. Sui social e nella vita reale i due si fanno vedere insieme sempre più di rado e c'è chi è pronto a giurare che i due sia lontani già da diversi mesi. L'ultima foto social - che li mostra insieme felici e sorridenti - risale al 19 agosto scorso in Sardegna. Poi più niente. Melissa ha scelto di circondarsi dell'affetto del figlio e di quello delle amiche più care, prima tra tutte l'ex gieffina Simona Salvemini.