"Romperemo tutte le vetrine. Con la Thunberg...": ecco cosa c'è dietro la canzone

Inutile girarci intorno: la canzone Ciao, ciao de La rappresentante di lista è il vero tormentone dell'ultima edizione del festival di Sanremo. Il ritmo incalzante della canzone è rimasto in testa a tanti, volente e nolente, ma siamo sinceri: in quanti si sono soffermati a capirne il testo? Ecco, sicuramente molto pochi.

Stringendo al massimo sul concetto che il duo voleva far passare dal palco dell'Ariston si può riassumere che Ciao, ciao racconta, sostanzialmente, la fine del mondo. Ora la canzone appare molto meno divertente, vero? In effetti la melodia poteva trarre in inganno ma ci sono altri elementi di questa canzone che in pochi conoscono.

Al di là del pugnetto sinistro chiuso a ogni fine esibizione, che qualcuno voleva far passare come "fermo immagine della coreografia" ma che invece dagli ambienti rossi è stato fortemente rivendicato, in pochi sanno che la canzone è figlia delle manifestazioni gretine di Milano lo scorso settembre. Sono stati gli stessi componenti del duo, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, a rivelarlo in un'intervista al settimanale Oggi: " Quando l'abbiamo scritta eravamo a Milano partecipato alle manifestazioni contro il riscaldamento globale. Abbiamo incontrato Greta Thunberg ".

E in effetti, andando a leggere il testo della canzone, qualcosa si sarebbe dovuto intuire: " Questa è l’ora della fine, romperemo tutte le vetrine. Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà. Me lo sento esploderà, esploderà ". Per carità, carino il messaggio che vogliono lanciare sui pericoli del riscaldamento globale e tante altre belle cose. Ma " romperemo tutte le vetrine ", perché? Ci dovrebbe essere un messaggio di pace e di stigmatizzazione delle proteste violente. Esaltarle in una canzone appare fuori luogo.