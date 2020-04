Gwyneth Paltrow, la figlia la deride per i suoi prodotti vaginali

Apple, la figlia che Gwyneth Paltrow ha avuto con l'ex marito Chris Martin, ha deciso di deridere affettuosamente la madre, suggerendole una singolare lista di cose da realizzare durante la quarantena. Un elenco stilato a penna sopra un quaderno bianco, dove spicca l'invito a creare un numero maggiore di candele vaginali: una richiesta in apparenza singolare agli occhi dei più, ma che nasconde l'intenzione di prendere in giro la famosa madre.

La quindicenne si riferisce ai prodotti per le parti intime che l'attrice ha creato negli anni e, in particolare, alla candela con il profumo della sua vagina, venduta per la cifra di 75 dollari. In realltà la candela e il suo profumo sono nate per caso, da una collaborazione spiritosa tra Gwyneth e il profumiere Douglas Little: l'azienda stava avorando alla produzione di un'essenza speciale, una fragranza che all'attrice ricordava proprio l'odore delle sue parti più intime. E da un progetto creativo è nata l'idea divertente di lanciare la singolare candela, ora riportata anche nella lista della figlia.

L'attrice ha subito condiviso il tutto su Instagram, riportando la richiesta di Apple, che non si limita alle sole candele ma anche alla produzione di un maggior numero di uova di quarzo, sempre da utilizzare per la stessa parte del corpo femminile. Del resto Gwyneth è da tempo lanciatissima nel mondo del benessere sia dal punto di vista intimo che alimentare, grazie al marchio Goop creato appositamente.

E tra una candela, un uovo di quarzo, una ricetta bio, un allenamento e un vibratore, l'attrice ha fatto il pieno di vendite aumentando di fatto i suoi guadagni e la sua fama. Ma la figlia pare poco interessata all'ulteriore successo raggiunto dalla madre, prendendola bonariamente in giro, fatto che non preoccupa la Paltrow ma al contrario la diverte moltisismo. La donna adora i suoi figli e si presta amorevolmente ai loro giochi e alle loro burle, mostrano così un carattere molto autoironico.

Apple Martin is as into trolling mom Gwyneth Paltrow as the rest of us! LOLz!! https://t.co/B8N6hu80hP — Perez Hilton (@PerezHilton) April 15, 2020

