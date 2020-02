Gwyneth Paltrow, con "Goop Lab" tutte le stranezze sul sesso

A dispetto dell’aspetto acqua e sapone, la fama di Gwyneth Paltrow, in questi ultimi anni è stata molto più alimentata dal suo blog " Goop" piuttosto che dalle sue interpretazioni cinematografiche. Questo perché sono stati spesso associati al sesso e a pratiche che ora vengono ritenute discutibili dal punto di vista della salute. In effetti, il programma è stato messo a ferro e fuoco da esperti che affermano che presenta terapie “ Non dimostrate e dannose ”. In particolare il capo del sistema nazionale sanitario inglese, Sir Simon Stevens ha accusato Gwyneth di aver spacciato “ miti e disinformazione ”, paragonandola a quello dei “ciarlatani” che propagandano terapie non provate.

E a dimostrazione, ecco i prodotti più stravaganti che promuoverà nel suo special e sul sito web “Goop”.

La candela vaginale

Gwyneth ha sbalordito i fan quando ha presentato una candela che profuma di vagina sul suo sito web “ Goop” che propone a 67 euro l’una. La candela “Questa ha l’odore della mia vagina” è stata descritta come “ divertente, sexy e meravigliosamente inaspettata ”. Gwyneth ha anche fornito ai fan una spiegazione su come è stata creata la candela. E’ iniziata come uno scherzo con il profumiere Douglas, che stava lavorando con Gwyneth Paltrow ad una fragranza. Ad un certo punto lei ha detto: ‘ Questa puzza di vagina’ e da lì è nato tutto. Il profumo è una miscela di geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro oltre a rosa damascata e semi di ambretta che regalano un calore particolare. Purtroppo per i fan e per tutti quelli desiderosi di acquistarla il prodotto è esaurito in tutto il mondo.

Fumenti vaginali

Gwyneth ha iniziato una tendenza seguita poi da molte altre celebrità tra cui la modella Chrissy Teigen, quando ha parlato dei benefici dei “ fumenti vaginali ”, sostenendo che avrebbero purificato l’utero e bilanciato gli ormoni femminili. La Paltrow ha affermato che una pulizia a vapore, avrebbe migliorato la fertilità, diminuirebbe i dolori mestruali, rendendo il sesso più piacevole. Nonostante questo i medici pregano le donne di non provare questo strano trattamento in quanto può causare infezioni e persino ustioni. Vanessa Mackay del Royal College di ostetricia e ginecologia ha dichiarato che: “ La vagina, contiene batteri buoni, che ci sono per proteggerla. Il vapore potrebbe influire sull’equilibrio dei batteri e sui livelli del pH e causare irritazioni e infezioni come la vaginite batterica o il mughetto ”.

L’esorcismo energetico

Durante un episodio di “Goop Lab”, il Direttore Commerciale del sito “Goop” Elise Loehnen ha ricevuto un 'esorcismo' per eliminare l’energia cattiva e aiutarla con la sua grave ansia. Elise è stata fatta sedere su un tavolo mentre John Amaral, un autodidatta “ praticante in energia somatica ”, alzi le sue mani a pochi centimetri da lei, e spiegando che questo movimento sta interagendo con i livelli energetici. Ma, sempre Sir Simon Stevens capo del sistema sanitario nazionale del Regno Unito, ha commentato il bizzarro trattamento affermando che è impossibile curare un trauma psicologico acuto semplicemente spostando due pollici sopra una persona.

Olio per peli pubici

Gwyneth ha deciso di optare per il look naturale anni ’70 per i suoi peli pubici e per questo sul sito di “Goop” vende olio per rinfoltire e mantenere morbidi i peli di questa parte del corpo. Anche la star di Harry Potter Emma Watson ha ammesso di aver usato il prodotto ma non solo sulle parti intime ma anche per i capelli, e le sopracciglia. E ogni bottiglietta di questo magico prodotto costa 52 euro.

Macchina per il clistere di caffè fai da te

Un altro bizzarro prodotto (bizzarro è dir poco) è una macchina per fare i clisteri da caffè fai da te. Questo comporta un’iniezione di caffè nel retto e nel colon attraverso l’ano e afferma che aiuta ad allevare la costipazione, aumenta le difese immunitarie e aumenta l’energia grazie alla caffeina. Ma non esistono prove scientifiche che dimostrino o smentiscano che i clisteri di caffè sono utili per trattare qualsiasi condizione medica.

Uova di Giada

Uno dei prodotti principali venduti dal sito della Paltrow sono le uova di Giada. Oggetti a forma di uovo ricavati dalla Giada. Viene sostenuto che inserendoli nella vagina si hanno tutta una serie di benefici tra cui l’aiuto alla sterilità e l’aumento della lubrificazione naturale. Nonostante ciò la compagnia di Gwyneth è stata messa sotto accusa per aver affermato che queste uova venduti al costo di 59 euro, può aumentare l’energia sessuale, intensificare la femminilità e rinvigorire la forza vitale. “Goop” è stato ora costretto a pagare un accordo di 145 mila dollari per essere sollevato da queste accuse, secondo cui aveva fatto affermazioni non scientifiche sui benefici per la salute delle sue famigerate uova vaginali. Alcuni medici tra cui la dott.ssa Jen Gunter hanno avvertito dei pericoli di queste uova dicendo che essendo porose potrebbero consentire ai batteri di entrare e quindi l’uovo potrebbero scatenare un’infezione.

Droghe Psichedeliche

L’uso di droghe psichedeliche per la salute mentale è stato esplorato durante una puntata del programma. Gwyneth ha inviato dei collaboratori in Giamaica per prendere funghi magici e sperimentare la psicoterapia psichedelica. Durante lo show Mark Haden, direttore esecutivo dell’Associazione multidisciplinare di studi psichedelici, sollecita chiunque provi queste droghe a farlo in un ambiente controllato e sotto la supervisione di un terapista.

L'arrotolatore di canne

Questo oggettino che preparerebbe delle perfette “canne” costerebbe sul sito di Gwyneth Paltrow 153 euro. “ Questo potrebbe essere il congegno più bello che abbiamo visto da molto tempo - racconta la Paltrow - Non solo macina ed elimina semi e steli, ma rotola e chiude perfettamente a forma di cono, basta schiacciare un pulsante" . Gwyneth però avverte che il prodotto è destinato esclusivamente all’uso di erbe legali.

La shhhhowercap

Apparentemente la gente odia il fastidioso rumore che fanno le cuffie da doccia tradizionali, quindi “Goop” ne ha inventata una silenziosa quando l’acqua la colpisce. Questa costa 41 euro, ed è progettata per proteggere i capelli con una speciale nano-tecnologia.

L’orgasmo di gruppo

In un episodico di "Goop Lab" chiamato “ Il piacere è suo ” un gruppo di donne è stato invitato a spogliarsi e a masturbarsi sotto la guida della femminista Betty Dodson, che ha insegnato per mezzo secolo la masturbazione femminile. I suoi seminari insegnano anche la positività corporea, l’accettazione e il non provare vergogna per la propria sessualità. L’episodio ha sbalordito i fan perché si vedono proprio le donne masturbarsi in diretta. Il produttore esecutivo della serie, ha dichiarato che l’obiettivo era quello di esplorare il piacere femminile in maniera non maliziosa ma molto potente. In ogni caso la puntata deve ancora ottenere l’approvazione dopo un eventuale taglio di alcune scene.

Cosa dicono gli esperti

I massimi esperti di salute, tra cui il capo del Servizio sanitario nazionale del Regno Unito ha sollevato molte polemiche per aver mostrato terapie, non dimostrate e potenzialmente dannose. La dott.ssa Jen Gunter, ginecologa e autrice della “Bibbia della vagina” è stata una delle prime a sollevare molti dubbi. Ha scritto un tweet in cui diceva: “Le idee mediche che vengono esposte dovrebbero essere prima studiate, e comunque offerte alle persone solo come opzione”.