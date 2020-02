Gwyneth Paltrow con la mascherina, rivive il film "Contagion"

Gwyneth Paltrow è spaventata per il coronavirus.

L’attrice ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae con la mascherina mentre è in volo verso l’Europa. “ In viaggio per Parigi - ha scritto nella didascalia dell’immagine - Paranoica? Prudente? In preda al panico? Placida? Pandemica? Propaganda? Paltrow andrà avanti e dormirà con questa cosa sull’aereo ”. E, oltre ai consigli a se stessa di lavarsi spesso le mani e di non avere contatti con altri, ha aggiunto: “ Sono già stata in questo film ”.

Il riferimento, come spiega il Sun è al film “Contagion” del 2011, diretto da Steven Soderbergh e interpretato da un cast di stelle di prim’ordine: accanto a Paltrow figurano infatti Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburn, Jude Law, Kate Winslet, Bryan Cranston e il caratterista Elliott Gould.

La pellicola era un thriller che raccontava la rapida diffusione di un virus e veniva pubblicizzato con la tagline che recitava: “ Niente si diffonde come la paura ”. Nel film Gwyneth Paltrow interpretava Beth, una delle prime vittime dell’epidemia. Ci sono stati al momento oltre 81.000 casi di contagio da coronavirus in tutto il mondo e la morte di 2.762 persone: il virus è giunto in tutti i continenti.

Dopo aver pubblicato lo scatto, molte celebrità hanno lasciato commenti e like alla collega Paltrow su Instagram. L’attrice Kate Hudson si congratula con lei per aver scelto la giusta mascherina - anche se le mascherine servono non alle persone sane ma a chi potrebbe essere potenzialmente stato esposto al virus, per non contagiare, eventualmente, gli altri. Altri commenti di rassicurazione sono venuti dalla comica Chelsea Handler, e dalle attrici Michelle Pfeiffer e Sasha Alexander.

Paltrow è ritenuta oggi una guru dei rimedi naturali. Grazie alla sua azienda Goop diffonde dei prodotti basati sulla medicina alternativa come gli ormai celeberrimi suffumigi vaginali. L’attrice è protagonista anche di una serie Netflix chiamata “The Goop Lab” in cui questi consigli di benessere vengono mostrati sullo schermo.

Attualmente l’attrice coniuga infatti all’attività artistica un’attività imprenditoriale. Nel 2019 ha recitato nel cinecomic “Avengers: Endgame” e nella nuova serie Netflix “The Politician”, creata da Ryan Murphy e dal compagno dell’attrice Brad Falchuck.

