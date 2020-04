Gwyneth Paltrow: "La mia candela? Manifesto rock-punk femminista"

Uno degli argomenti di cui si è maggiormente discusso fino a pochi mesi fa riguarda l'esistenza della candela di Gwyneth Paltrow. Nulla di strano, se non fosse per la sua fragranza. “Profuma come la mia vagina”, dice il claim con il quale è stata lanciata. Inutile dire che il sold-out è stato rapido in ogni parte del mondo nel quale è stata messa in vendita.

In realtà, la candela non è altro che l'ultimo prodotto di una lunga serie di gadget che richiamano l'intimità femminile, con i quali Gwyneth Paltrow ha affrontato il mercato esibendo il piglio delle femministe anni Settanta ma in versione 2.0. “ Volevo creare una sorta di manifesto rock-punk femminista ”, spiega Gwyneth Paltrow al settimanale F, puntando sul fatto che nella nostra società sia purtroppo ancora un tabù e che “le ragazze crescono sentendosi in imbarazzo riguardo a questa parte del corpo.” Da qui, l'idea di creare qualcosa che la evocasse in maniera romantica: “Ho pensato sarebbe stato bello se qualcuno avesse avuto il fegato di fare una candela che 'profuma come la mia vagina'.”

Gwyneth Paltrow parla senza tabù ma la sua vocazione alla libertà sessuale e ala consapevolezza del proprio sesso pare non sia stata facile da accettare per il figlio Moses, ora 14enne. Il ragazzo è capitato per caso sul sito di e-commerce di sua madre ed è rimasto sconvolto dalla tipologia di prodotti venduti da sua madre: “ All'inizio anche Moses provava imbarazzo. Oggi, però, crede sia una gran cosa. Mi ha detto: 'Sei una femminista, mamma. Una tosta'. ”

L'attrice ha una sua personalissima idea del sesso e se da un lato sbandiera le sue parti intime e invita tutti a diffondere nell'aria il profumo della sua vagina, dall'altra parte che la riservi a pochi. È stata lei stessa a dichiararlo, sulle colonne del Sunday Times. Pare che per Gwyneth Paltrow il segreto di un matrimonio e di una convivenza felice sia il part time. Si tratta di una tecnica suggerita all'attrice da una “intimacy teacher”, che le ha consigliato di trascorrere solo 4 giorni alla settimana insieme al marito Brad Falchuk. I risultati? Buoni, almeno stando a quanto dichiara Gwyneth.

La Paltrow ha momentaneamente fermato la sua carriera cinematografica e si sta dedicando completamente a quella commerciale, come moderna guru di un movimento new age. Ha sempre dimostrato profonda sensibilità e l'ha ribadito ancora una volta con una lettera rivolta al nostro Paese, un augurio e un incoraggiamento di cuore per sconfiggere il coronavirus. Gwyneth Paltrow ha sempre dimostrato grande amore per l'Italia, Paese nel quale trascorre sovente le sue vacanze.