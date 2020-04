Gwyneth Paltrow organizza un compleanno speciale per Moses ai tempi del coronavirus

Gli effetti dell’isolamento sociale sull’umore iniziano a farsi sentire, anche tra gli adolescenti di casa Paltrow. Apple, 15 anni, e Moses, 14 anni appena compiuti, si sentono " sospesi " come ha raccontato la loro mamma, Gwyneth Paltrow, pochi giorni fa, parlando con la sua consulente matrimoniale in videochiamata. L’8 aprile il secondogenito ha compiuto 14 anni e per allietare questo particolare giorno ha deciso di organizzargli una festa di compleanno decisamente speciale.

La festa

L’attrice crede molto nell’efficacia dell’isolamento come misura di prevenzione dal coronavirus e da giorni lei e la sua famiglia sono chiusi in casa, rispettando tutte le norme di sicurezza. Ha quindi deciso di organizzare per Moses una " parata di compleanno ". Come mostrano le sue Instagram stories, una fila di macchine, su cui viaggiavano gli amici del 14enne, è arrivata fino a casa Paltrow. Dai finestrini gli adolescenti hanno cantato "tanti auguri", suonato le trombette e agitato palloncini colorati e cartelloni, ricreando l’atmosfera di una vera e propria festa di compleanno, con tanto di regali. Moses si è mostrato visibilmente emozionato per la sorpresa di mamma Gwyneth e ha partecipato divertito ai festeggiamenti.

Il post

Come se non bastasse, l’attrice ha voluto anche ricordare questo importante traguardo con un post su Instagram. Sotto le foto del ragazzo, Gwyneth Paltrow ha scritto: " Questo ragazzo è il migliore e oggi ha 14 anni. Incredibile. È un piccolo uomo gentile, con un modo unico di esprimersi e guardare il mondo. Mosey, non potrei essere più orgogliosa di te in ogni modo. Hai un talento immenso e raggiungi tutti gli obiettivi che ti poni, non ti arrendi mai, sei immensamente talentuoso e un buon amico. Io spero che non smetterai mai di abbracciarmi per salutarmi ogni volta che vai nell’altra stanza. Ti amo ".

Il post ha fatto il pieno di like e commenti. Persino star del calibro di Paris Hilton, Michael Buble e Michelle Pfeiffer hanno dedicato qualche secondo della loro giornata per augurare a Moses un felice compleanno. "Assomiglia sempre più a Chris" , ha scritto un fan, sottolineando la somiglianza con il cantante Chris Martin, ex marito della Paltrow. In una foto il ragazzo si esibisce in un concerto casalingo, ricordando il suo papà.

Stima reciproca