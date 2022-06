"Ha cambiato idea, rimane": ecco chi torna al Grande Fratello Vip

A volte ritornano, facendo dietrofront. Mentre le redazioni dei programmi tv scaldano i motori in vista della prossima stagione di trasmissioni, dal mondo del piccolo schermo trapelano rumors e anticipazioni sugli show prossimamente in onda. Stavolta, in particolare, le indiscrezioni riguardano il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini: il reality show di Canale5, che ripartirà con una nuova edizione lunedì 19 settembre, si ripresenterà al pubblico con un cast inedito e con alcune riconferme. Tra di esse - pare - quella dell'opinionista Sonia Bruganelli.

Secondo quanto riporta il sito Tvblog, la moglie di Paolo Bonolis sarebbe stata confermata nel cast fisso della prossima stagione, a dispetto di alcuni suoi precedenti e ripetuti annunci. La donna in più occasioni aveva dichiarato di non essere interessata a replicare l'esperienza come opinionista del reality di Mediaset, pur attribuendo un bilancio positivo a quella avventura. " Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo Gf Vip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò ", aveva affermato Bruganelli a gennaio, in un'intervista a Chi. Concetto ribadito anche in una conversazione pubblicata dal settimanale Gente, al quale la produttrice tv aveva detto: " Al Gf mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista ".

Parole che non sembravano lasciare dubbi sull'intenzione della consorte di Paolo Bonolis di lasciare. Invece, secondo quanto riportato, il conduttore del programma Alfonso Signorini avrebbe a lungo corteggiato l'imprenditrice per convincerla a ritornare come opinionista anche nella prossima edizione del reality. La trattativa avrebbe avuto esiti positivi. Secondo altre indiscrezioni, invece, sarebbe stata la stessa Bruganelli a cambiare idea prima ancora di ricevere una proposta dal presentatore. Diversamente, nella squadra della trasmissione non tornerà l'altra opinionista fissa della passata edizione, Adriana Volpe.

Intanto prosegue la caccia ai concorrenti che a settembre entreranno nella casa di Cinecittà. Tra i nomi dei possibili partecipanti, quelli di Guendalina Canessa, Manuela Arcuri, Gigliola Cinquetti, Antonio Razzi, Alvaro Vitali, Pamela Prati, Asia Gianese, Max Felicitas, Evelina Sgarbi e Brenda Asnicar. In questo caso, però, si tratta solo di indiscrezioni da confermare o smentire.