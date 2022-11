"Ha detto sì". Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto sposi

E pensare che pochi mesi fa (era luglio) si vociferava di una profonda crisi. Invece Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno sorpreso tutti annunciando il fidanzamento ufficiale e le prossime nozze. L'anello che il ciclista ha regalato all'influencer argentina durante un weekend romantico - pegno della promessa di matrimonio - ha fatto bella mostra di sé all'anulare della Rodriguez, che ha detto "sì".

Lo ha scritto a chiare lettere Ignazio Moser su Instagram, dove poco fa ha condiviso un breve filmato, nel quale mostra il gioiello ben saldo sulla mano di Cecilia. Nel post condiviso sulle rispettive pagine social non lascia dubbi sul futuro di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: " And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita! ".

L'incontro al Grande fratello vip

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nel 2017 grazie alla partecipazione al Grande fratello vip. Nella casa l'influencer argentina era entrata fidanzata (con l'ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte), ma nel reality la coppia è stata folgorata da un vero e proprio colpo di fulmine tanto da indurre Cecilia a lasciare il compagno attraverso gli schermi televisivi. Nessuno avrebbe scommesso sulla durata della loro relazione, ma contro ogni pronostico la sorella di Belen e il figlio del ciclista Francesco Moser hanno iniziato a frequentarsi fuori dalla Casa e da allora non si sono più lasciati.

La crisi e il ritorno di fiamma