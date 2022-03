Schiaffi e urla in strada: Cecilia perde la testa con Ignazio

Le Iene colpiscono ancora. Questa volta a finire nel mirino della trasmissione più irriverente della tv è stata Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen è stata vittima di uno scherzo orchestrato da Stefano Corti con la complicità del fidanzato Ignazio Moser. Ma il gioco è degenerato e la modella argentina ha perso la testa, picchiando il fidanzato davanti ai passanti e alle telecamere.

L'idea dello scherzo de Le Iene è nata dalle dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni da Cecilia Rodriguez attraverso il suo canale Instagram. L'influencer aveva minacciato di cancellarsi dal popolare social - dove è seguita da oltre 4,5 milioni di fan - in seguito alle continue domande e richieste legate al fidanzato. " Andate sul suo profilo e chiedete a lui, non sul mio. Mi avete rotto i maroni. Non state bene con il cervello. O lo capite oppure mi tolgo da Instagram e mi dedico a altro ", aveva sbottato la Rodriguez sentendosi sminuita.

Le Iene hanno deciso di cavalcare la polemica e giocarle un amaro scherzo, sottoponendola a uno "stress test" in quattro prove per vedere la sua reazione alle attenzioni morbose delle persone verso Moser. La coppia si è recata a cena in un noto locale di Milano e uno dietro l'altro al loro tavolo si sono presentati fan, pizzaioli, camerieri e ammiratrici. Tutti con occhi e attenzioni solo per l'ex gieffino. E lei ha iniziato a spazientirsi. " Non ha capito che sono la tua fidanzata, forse. Nemmeno un ciao, che educazione ", ha detto subito dopo il suo ingresso nel ristorante senza che la cameriera la degnasse di un saluto. Poi la foto con il pizzaiolo e le domande insistenti del cameriere sulla vita privata di Ignazio Moser. Atteggiamenti che hanno turbato sempre di più Cecilia Rodriguez.

A fare esplodere la modella è stato però l'arrivo di una ragazza al loro tavolo. La donna ha fatto intendere di conoscere bene Moser e di averlo visto in un locale, dove si sarebbero scambiati addirittura i cellulari. Lui ha negato di fronte allo sguardo attonito della fidanzata, ma alla prova dello squillo del cellulare la Rodriguez ha perso la calma. " Non mi sento bene. Devo uscire ", ha detto alzandosi e tenendo lontano il compagno, che stava cercando di rassicurarla.