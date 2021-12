"Ha i conti pieni e rompe ancora": la brutta caduta di stile di Belli sulla moglie

Prosegue la telenovelas del Grande fratello vip tra Soleil Sorge e Alex Belli. L'attore, che fuori ha lasciato una relazione stabile con Delia Duran, che sarebbe anche sua moglie, sembra aver preso una sbandata per la giovane influencer, che in realtà non fa nulla per allontanare Belli. Fuori, invece, Delia Duran manifesta tutta la sua rabbia per l'atteggiamento di suo marito. Non è certo piacevole avere la sensazione di venir cornificata in diretta televisiva. Eppure, Alex Belli sembra non cogliere questo dettaglio e si lamenta dei post condivisi dalla sua (ex) compagna.

L'ultimo episodio ad aver scatenato la rabbia di Delia Duran è stato il bacio che Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati durante la Turandot. La moglie dell'attore sa perfettamente che i suoi post sono ora al centro dell'attenzione e forse questo le fa anche piacere, perché 5 minuti sotto i riflettori ormai non si negano a nessuno. Ma ad Alex Belli l'ultima storia di sua moglie non è proprio piaciuta. " Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole!! Not comment ", ha scritto la modella sudamericana.

Prima, Alex Belli si è sfogato con Gianmaria Antinolfi: " Che si tenga per lei le cose, basta! Perché deve scrivere in pubblico? Quando uscirò avrò un sacco di cose da dirle. Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma. Se lei sta ferma è tutto ok. Io se fossi fuori starei fermo. Se poi vedo che ti perdi entro e vengo a prenderti, ma non scrivo gli sfoghi ".

Ma insoddisfatto dello sfogo con l'ex della Rodriguez, Antinolfi ha messo il carico da novanta sfogandosi anche con Soleil Sorge, probabilmente non la miglior mossa visto che è lei la causa del malumore di sua moglie all'esterno della Casa: " Stai ferma a casa e non fare nulla. Pubblichi una storia di merda su sfondo nero e fai i casini. Spegni sta cazzo di televisione e non guardarmi più. In che lingua glielo devo dire? Porco cane. Non ci sta, basta sono stufo. Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, ma stattene a casa tranquilla ".

Quale sia il nesso tra i conti correnti pieni e il fastidio nel vedere il proprio uomo flirtare con un'altra non è ben chiaro ma Delia Duran non sembra intenzionata a mollare il colpo. È possibile che nelle prossime puntate la modella torni in Casa per mettere ancora una volta i puntini sulle i. Anche se ha i conti pieni.