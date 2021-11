Alex spiazza Soleil: "Mi sono innamorato di te…"

Il feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge ormai è diventato qualcosa di più. L'attrazione e la complicità tra i due concorrenti del Grande fratello vip crescono di giorno in giorno e a poco è valso l'ingresso nella Casa della moglie dell'attore per invitarlo a calmare i bollenti spiriti. Nelle scorse ore Alex si è dichiarato all'influencer, utilizzando parole che non lasciano spazio alle interpretazioni.

" Hai gli occhi talmente tanto dolci che mi farebbero sciogliere ", ha detto l'attore a Soleil, mentre i due si trovavano all'interno della sauna per ritagliarsi un momento da soli. Nel corso delle ultime settimane è successo spesso che la coppia si appartasse dagli altri concorrenti per lasciarsi andare a confessioni intime, carezze e contatti proibiti. Attenzioni che Delia Duran, la moglie di Belli, non sembra più gradire, come il bacio passionale che i due si sono scambiati nel corso della penultima diretta durante la messa in scena della Turandot.

L'avvertimento che Delia ha rivolto al marito - di tenere lingua e mani a freno - non sembra però avere toccato l'attore, che nelle scorse ore si è dichiarato a Soleil: " Questa dolcezza è un lato di te che non vuoi far vedere. Solo con pochissimi lo hai fatto vedere qua dentro. A me lo hai fatto vedere e ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. Io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai ". La confessione di Alex non solo ha lasciato a bocca aperta la Sorge (letteralmente), ma anche ha scosso il fan del reality, che sui social network si sono scatenati. E Belli si è spinto oltre: " Diciamo che tra noi c'è stata una complicazione. Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Abbiamo condiviso troppo, cose belle, sofferenze e momenti felici. Io per la prima volta stasera sono entrato in protezione, perché non voglio far soffrire Delia. Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei fuggire da te, ma non riesco. L'altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa". A cambiare le sorti di tutto sarebbe stato proprio il bacio nella Turandot: "Dopo quel bacio non riesco più a gestire la nostra cosa che abbiamo ".