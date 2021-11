"Hai inventato...", "Mai successo": l'imprevisto in tv con Amadeus

Dopo lo stupore iniziale, Amadeus è stato al gioco. Perché è anche dalla gestione del fuori programma che si vede l’abilità di un conduttore. Un curioso siparietto ha caratterizzato la puntata di Soliti Ignoti in onda ieri sera su Rai1: a spiazzare il padrone di casa e il suo pubblico è stata la mossa di uno dei protagonisti dall'identità nascosta, il quale, senza dir nulla, si è preso una libertà non prevista dal copione. L'ignoto in questione, infatti, arrivato il momento di svelare alcuni indizi su di sé, ha inventato di sana pianta un suggerimento.

L'imprevisto è accaduto nel bel mezzo del gioco, che nella puntata di ieri vedeva il cantante Nino D'Angelo nel ruolo di concorrente. Come prevedono le regole del game show di Rai1, l'artista ha chiesto un indizio all'ignoto che in quel momento gli stava davanti, così da imbroccarne l'identità e ottenere il corrispettivo per la risposta esatta. L'uomo a quel punto ha affermato: " Da sempre amo dare buoni consigli per chi sa stare in punta di forchetta ". Un suggerimento che il conduttore Amadeus ha chiesto di ascoltare due volte, per poi scherzare sulla facile intuibilità dell'imbeccata. Tra le identità da svelare, infatti, c'era anche quella di un venditore di macchine per la pasta. Tutto sembrava filare liscio, ma a un tratto lo stesso presentatore ha fermato tutto. " Mi dicono che il primo indizio che lei ha detto non c’era proprio, se l’è inventato! Si è inventato l’indizio! ", ha esclamato Amadeus, svelando un fuori programma che ha fatto arrossire per l'impaccio il fantasioso partecipante.