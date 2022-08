"Ha licenziato tutti i ballerini del segno della Vergine". La bomba su JLo: ecco perché

Jennifer Lopez e Ben Affleck si stanno godendo la loro seconda luna di miele nel nostro Paese e dopo aver dedicato un pomeriggio di shopping a Milano, la coppia più acclamata del momento si è spostata sul lago di Como, ospite di George Clooney a Villa Oleandra. I due si sono concessi anche una passeggiata pomeridiana a Como per scoprire la città, prima di tornare a Laglio nel lusso della residenza hollywoodiana dell'attore. Tuttavia, benché nel nostro Paese susciti clamore la presenza di Jennifer Lopez e Ben Affleck, non per questo che il loro nome, soprattutto quello della cantante, nelle ultime ore è sulla bocca di molti. JLo, infatti, pare abbia deciso di licenziare dal suo corpo di ballo tutti i professionisti del segno della Vergine. E il motivo dietro questa scelta è a dir poco bizzarro.

L'episodio è stato reso noto dall'attrice Heather Morris, che i più ricorderanno per aver recitato in Glee nel ruolo di Brittany Pierce. Pare che la Morris abbia rivelato il dettaglio a Justin Martindale durante un podcast di successo negli Stati Uniti e da quel momento la voce ha cominciato a rimbalzare sui social facendo il giro del mondo. Heather Morris ha spiegato che il tutto è avvenuto al termine di una sessione di prove del corpo di ballo insieme a Jennifer Lopez quando, a un certo punto, la cantante ha fermato tutto e ha chiesto a ogni ballerino di segno zodiacale fosse. A quel punto, venuta a conoscenza di questo elemento di ogni ballerino, avrebbe scientemente licenziato tutti quelli che hanno dichiarato di essere del segno della Vergine.

I motivi non sono ancora stati chiariti ma secondo alcune indiscrezioni pare che la decisione ia stata presa da Jennifer Lopez per vendetta nei confronti del suo ex marito Marc Anthony. Alcuni giornalisti e rinomate testate americane hanno cercato di rintracciarla telefonicamente ma la cantante ha preferito non fare commenti in merito alla vicenda. Sarebbe strano il contrario, visto che si trova in luna di miele con il suo attuale marito e pare che la vicenda che sta facendo parlare il pianeta sia legata alla sua precedente relazione.