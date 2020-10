"Hai altre aspettative su di me", "Mi sono sentito una sua pedina": è scontro tra Zorzi e Oppini

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno costruito un rapporto di profonda amicizia all'interno della casa del Grande Fratello. Sono diventati complici nel corso nei giorni ma nelle ultime settimane qualcosa nel loro rapporto sembra essersi incrinato. Tutto è iniziato due settimane fa, quando Francesco Oppini si è schierato dalla parte di Tommaso, sacrificando il gruppo al quale è più legato. All'influencer ha dichiarato di aver fatto quella scelta per il sentimento che prova nei suoi confronti ma poi, interrogto dagli altri inquilini, ha riferito che la sua è stata una strategia per dimostrare a casa che al Grande Fratello non c'è la divisione in gruppi. Parole che hanno ferito Tommaso Zorzi, che da quel momento non è più riuscito ad avere lo stesso rapporto con Francesco Oppini.

Il comportamento di Tommaso Zorzi ha fatto nascere dei dubbi nella Casa, anche nello stesso figlio di Francesco Oppini. Uno dei pensieri di Francesco Oppini è che Tommaso Zorzi possa essersi invaghito di lui, un pensiero condiviso anche dalla contessa Patrizia De Blanck, che ha confermato quanto espresso da Oppini: " Magari ha altre aspettative su di me ". Parole che sono state fatte ascoltare in diretta a Tommaso, che non ha gradito che il suo amico possa avere quest'idea del loro rapporto. L'influencer ha mostrato molto fastidio per quelle parole, perché ha dichiarato di non aver mai avuto pensieri su Francesco Oppini diversi da quelli di amicizia. " È una cosa di tutti gli etero quella di pensare che i gay siano lì come se loro fossero degli ossi ", ha sbottato Tommaso. I due hanno cercato di chiarsirsi durante la diretta, perché tra loro c'è un rapporto che è nato e si è solidificato in pochissimo tempo.