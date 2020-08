La nuova casa extra lusso di Harry e Meghan

Harry e Meghan hanno traslocato di nuovo, ma questa volta dovrebbe essere quella definitiva. Stando a quanto riportato dal Daily Mail i Sussex avrebbero comprato la loro prima casa a Santa Barbara, 50 chilometri a Nord di Los Angeles, pagando la bella cifra di dieci milioni di dollari. A quanto pare la coppia e il piccolo Archie vivrebbero lì già da sei settimane. Il tabloid fa anche notare che per Harry e Meghan si tratta del terzo trasloco in sette mesi da quando, cioè sono fuggiti da Londra. Del resto la villa di Beverly Hills in cui i duchi hanno trascorso il lockdown era solo un prestito dell’attore e produttore Tyler Perry. Una sfarzosa dimora da 18 milioni di dollari in cui, però, Harry e Meghan si sentivano sotto assedio, costantemente spiati dai paparazzi e dai loro droni svolazzanti in cerca di immagini private da catturare.

Una fonte ha spiegato a People che i duchi si sarebbero trasferiti nella nuova casa “a luglio, per abbracciare una vita quanto più normale possibile” e ha aggiunto: “Si sono stabiliti all’interno di una comunità molto tranquilla e sperano che la riservatezza del quartiere possa essere rispettata. Lo sperano per sé come famiglia e per i propri vicini”. In effetti la presenza dei Sussex potrebbe portare un certo scompiglio in quel di Santa Barbara, ma la speranza è l’ultima a morire e non è escluso che la coppia possa finalmente trovare la privacy che cerca da mesi. Sembra che la decisione di spostarsi ancora sia stata caldeggiata dallo stesso principe Harry, che non sarebbe mai riuscito ad ambientarsi nella villa di Los Angeles.

Un insider molto vicino alla coppia avrebbe confessato a Page Six che la casa di Perry “non era nello stile del principe Harry, che preferisce dimore più intime e personali”. Il duca di Sussex è cresciuto in palazzi sfarzosi, ma caratterizzati anche da una certa austerità in cui eleganza e sobrietà si (con)fondono. Per questo non è difficile immaginare che forse il lusso più sfacciato di Hollywood (benché esistano eccezioni) non sia di suo gusto. A Santa Barbara Harry e Meghan sono in buona compagnia. Nellaa località balneare, infatti, abitano divi del calibro di Tom Cruise, Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres.

Stando alle indiscrezioni i Sussex cercavano da tempo un luogo in cui crescere il loro figlioletto Archie in tutta serenità. Quasi sicuramente nella scelta della nuova casa avrà influito anche il pensiero del futuro del bambino. Santa Barbara è solo l’ultimo tappa di un lungo viaggio, una specie di “pellegrinaggio” laico dei Sussex alla ricerca della riservatezza. Subito dopo il royal wedding, avvenuto nel maggio 2018, i duchi iniziarono la loro vita insieme a Kensington Palace. Il palazzo in cui nacque la regina Vittoria e che è ricordato anche come l’ultima residenza di Lady Diana non portò fortuna ai neosposi. Il loro soggiorno nella splendida dimora durò circa sei mesi.

Sembra, infatti, che Harry e Meghan mal sopportassero la “convivenza” (si fa per dire, vista l’ampiezza del palazzo) con William e Kate. Soprattutto, pare che le due cognate si tollerassero appena e che tra loro non sia mai nata un’amicizia ma, al contrario, un’accesa rivalità. Così i duchi di Sussex scelsero una nuova dimora a Windsor, ovvero Frogmore Cottage, il cui restauro costò 2,7 milioni di euro (2,4 milioni di sterline). L’ingente spesa innescò diverse polemiche che travolsero Harry e Meghan, ma l’idillio non durò neanche lì. I duchi avrebbero tentato di vivere il più possibile una vita da privati cittadini pur non essendolo. Questo atteggiamento di rifiuto verso la vita pubblica, la ferma volontà di separare il ruolo ufficiale da quello privato (cosa non sempre attuabile in casi simili) e presunte pressioni ricevute dalla royal family avrebbero spinto i Sussex alla Megxit.

La fuga da Londra e dai doveri di corte verso la libertà tanto sognata. In un primo momento Harry e Meghan credettero di aver trovato il loro posto nel mondo a Vancouver, ma i rischi e i timori della pandemia li avrebbero spinti, lo scorso marzo, a volare fino in California, a Los Angeles, prima che i confini tra i Paesi venissero chiusi. Sapevamo che il soggiorno nella villa di Perry sarebbe stato temporaneo, ma ora ci chiediamo se Harry e Meghan abbiano davvero realizzato il loro sogno di indipendenza a Santa Barbara.