Harry e Meghan fanno infuriare i media: "Pagheranno mai di tasca loro?"

Da poco trasferitisi a Los Angeles, i continui traslochi del principe Harry e Meghan Markle, non sono piaciuti al popolo britannico. I duchi hanno abbandonato i rispettivi ruoli istituzionali all’interno della Royal Family per iniziare una nuova vita all’insegna dell’indipendenza con il figlio Archie. Ma dopo aver scelto la sontuosa dimora situata sull’isola canadese di Vancouver Island, Harry e consorte hanno deciso di spostarsi nella più glamour Los Angeles. Ed è notizia recente che la villa in cui i Sussex vivono è di proprietà del milionario Tyler Perry, amico di Oprah Winfrey.

Scrive Amanda Platell del Daily Mail: “Abbiamo appreso che hanno scelto come loro nido una magione in stilo toscano, in una delle zone più ricercate di Hollywood. Il costo? Soltanto 15 milioni di dollari. Ma non preoccupatevi. Harry e Meghan non l’hanno pagata – ci vivono per cortesia del ricchissimo plutocrate, proprio come in Canada” . L’enorme magione, che è situata a Beverly Ridge, comprende 8 camere da letto e ben 12 bagni, cosa che ha destato non poche polemiche nei confronti dei Sussex. Non volevano Harry e Meghan diventare indipendenti anche economicamente? E come fa notare con sarcasmo la Platell, “la casa sarà abbastanza grande per una coppia di guerrieri ambientalisti appena sposati, che sono fuggiti dalla Royal Family per vivere come cittadini comuni?” .