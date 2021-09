Harry e Meghan non si arrendono: le scioccanti pretese alla Regina

Harry e Meghan alla riscossa. Dopo le accuse e le interviste bomba contro la royal family, la coppia non più royal torna all’attacco con proposte che avrebbero fatto innervosire Sua Maestà.

Le contraddizioni dei Sussex

Nessuno ha ancora capito quale direzione i duchi di Sussex vogliano dare alle loro vite. In particolare: si considerano dentro o fuori dalla royal family? La regina Elisabetta ha indirettamente chiarito diverse volte che non è possibile prendersi gli onori ma non gli oneri della quotidianità da royal e che è inconcepibile essere reali a metà. Eppure sembra che Harry e Meghan non intendano mollare la presa sulla Firm. Forse perché essere, in qualche modo, ancora legati alla famiglia reale garantisce loro notorietà?

Ora, per non finire nell’oblio, tirano fuori dal proverbiale “cilindro” due incredibili pretese rivolte alla regina Elisabetta e definite “scioccanti” dal Sun. Due richieste assurde se confrontate con la linea di condotta di Harry e Meghan negli ultimi mesi e che avrebbero portato scompiglio a Palazzo. I duchi avrebbero chiesto di poter battezzare a Windsor Lilibet Diana (confermando, così, una voce che gira sui tabloid da alcune settimane) e vorrebbero anche avere un incontro in privato con la sovrana. Nessuno sa cosa intendano dirle, ma una fonte ha rivelato: “Harry e Meghan hanno fatto questa proposta a Sua Maestà, ma a Palazzo molte persone sono scioccate e nervose. Forse i Sussex vogliono davvero incontrare la Regina, ma visto quello che le hanno fatto passare quest’anno, molti giudicano assurde le loro pretese”.

In effetti pare proprio che i Sussex non si preoccupino molto di dare una certa coerenza ai loro gesti. Alle parole non corrispondono quasi mai i fatti. Hanno lasciato Londra e la corte per cercare una vita lontana dai riflettori e dagli obblighi istituzionali. Hanno dichiarato di volere la privacy e l’indipendenza economica. Per esempio Harry e Meghan non hanno mai rinunciato ai titoli e non perdono occasione per stare davanti alle telecamere a lanciare strali contro i Windsor.

L’ultimo colpo è l’autobiografia del principe Harry, che dovrebbe essere pubblicata alla fine del prossimo anno. I duchi chiedono discrezione per le loro vite, ma non si fanno problemi a trascinare davanti al mondo intero quelle degli altri (insieme alle loro). Adesso vorrebbero avere il permesso di tornare, seppur per breve tempo, nel luogo e all’esistenza che hanno lasciato e che, come hanno chiarito, li stava soffocando. L’insider chiarisce: “[Sua Maestà] non ha ancora risposto alle richieste di Harry e Meghan” ma “è ancora molto affezionata a Harry e vorrebbe vedere Lilibet e suo fratello Archie”. Non sarebbero dello stesso avviso gli altri membri della royal family che, racconta ancora la fonte, “sono sbalorditi dalla mossa dei Sussex dopo tutto quello che è successo”.

Cosa farà la regina Elisabetta?

Come spesso accade per quel che concerne le questioni importanti, la Regina prende tempo per riflettere e agire nel modo più adeguato non solo per se stessa, ma soprattutto per la Corona. Sappiamo che non avrebbe più alcuna intenzione di tollerare gli attacchi del nipote e di sua moglie. Per questo al team addetto alla comunicazione di Buckingham Palace sarebbe stato ordinato di rispondere, punto per punto, a ogni eventuale, prossima accusa di Harry e Meghan. La regina Elisabetta avrebbe anche assunto un team di avvocati esperti in diffamazione per affrontare a colpi di querele, se sarà necessario, le invettive dei duchi.

Di fronte alle nuove richieste dei Sussex viene da chiedersi se questi ultimi non stiano cercando un modo per far calmare le acque e ingraziarsi di nuovo la sovrana, forse temendo che li trascini in tribunale. Come reagirà la Regina a questo nuovo colpo di scena? Sarà la nonna intenerita dai nipoti a vincere, oppure la monarca che deve difendere il casato a ogni costo?