Harry e Meghan non sono più ambasciatori dei giovani nel Commonwealth

Harry e Meghan stanno pagando le conseguenze della Megxit, ma forse non si aspettavano che il prezzo fosse così alto. Stando al sito TMZ, i duchi di Sussex dovrebbero rinunciare anche al titolo di “ambasciatori dei giovani nel Commonwealth”. Una sorta di clausola che rientrerebbe nell’accordo stipulato con la regina Elisabetta per ottenere la tanto desiderata libertà dai doveri di corte.

I gossip ci raccontano di una coppia sorpresa e delusa da una tale decisione. Non bastava aver perso il trattamento di altezze reali, i gradi militari per il principe Harry, i fondi provenienti dal ducato di Cornovaglia (ricordiamo che si tratta del 95% degli introiti dei Sussex) e dover restituire l’intera somma spesa per la ristrutturazione di Frogmore Cottage. Sembra proprio che Harry e Meghan tenessero moltissimo al titolo di “ambasciatori dei giovani nel Commonwealth” e il magazine IoDonna sostiene che la coppia non si aspettasse tanta severità da parte della Corona.

I più critici potrebbero dichiarare che neppure i duchi abbiano seguito una linea tanto morbida, visto che non avrebbero confidato a nessuno della royal family l’intenzione di annunciare via Instagram la volontà di fare un passo indietro rispetto ai loro ruoli di corte. Il loro gesto eclatante non avrebbe tenuto conto del consiglio della regina Elisabetta, la quale avrebbe chiesto al nipote di evitare dichiarazioni pubbliche premature. Prima bisognava risolvere la questione del futuro di Harry e Meghan. Solo in un secondo momento sarebbe stato possibile avvertire la stampa (non i social).

Non è chiaro nemmeno se i Windsor fossero a conoscenza del desiderio di libertà dei Sussex o se avessero almeno sospettato qualcosa. Infine un’ulteriore obiezione potrebbe stare nel fatto che non esistono onori senza oneri. Harry e Meghan avrebbero perso un’opportunità di dedicarsi ai loro impegni filantropici. Con il titolo di “ambasciatori dei giovani nel Commonwealth” avrebbero potuto promuovere i valori, i sogni e gli ideali delle nuove generazioni, ma anche cercare delle soluzioni ai problemi dei giovani e dar vita a progetti di cooperazione nel Commonwealth. IoDonna riporta che il principe Harry si era conquistato questo ruolo già prima delle nozze. Solo in un secondo momento sarebbe arrivata Meghan ad aiutarlo.

Era il 16 aprile 2018 quando Harry venne nominato “ambasciatore dei giovani nel Commonwealth”. L’annuncio venne dato a margine dell’undicesimo Commonwealth Business Forum inaugurato dall’allora primo ministro britannico Theresa May. L’incarico non è da sottovalutare se teniamo conto del fatto che il 60% della popolazione presente negli Stati del Commonwealth ha meno di 30 anni.

Il Telegraph riporta il discorso di ringraziamento che il principe Harry tenne proprio durante il Commonwealth Business Forum: “Quando stavo pensando a cosa fare per avere un impatto importante in questo nuovo ruolo mi sono ispirato alle parole della regina” e continuò: “Il giorno del suo 21esimo compleanno la allora principessa Elisabetta disse da Città del Capo, con un occhio al futuro, che avrebbe dedicato la sua vita, breve o lunga, al popolo del Commonwealth. Tutti noi oggi possiamo essere grati del fatto che la regina abbia avuto una lunga vita”. Infine il principe Harry aggiunse: “Sono onorato di essere l’ambasciatore della regina e sono estremamente grato alla donna che sto per sposare, che mi accompagna in questo lavoro”.

I duchi amavano dedicarsi alla gioventù. Sul loro sito c’è ancora una sezione dedicata al lavoro come ambasciatori dei giovani e al Commonwealth. Non sappiamo ancora se verrà cancellata o sarà modificata in modo da rimanere come ricordo del lavoro svolto (forse sarebbe la soluzione migliore). Meghan Markle fece persino ricamare sul suo abito nuziale i fiori simbolo delle 53 nazioni del Commonwealth. Non sono passati neanche due anni dal royal wedding tra Harry e Meghan, eppure stranamente quel giorno sembra così lontano e molte delle promesse di cui era pieno andate in fumo.