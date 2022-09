"Non vanno dalla Regina": l'ultimo sgarro di Harry e Meghan

Harry e Meghan sono arrivati a Londra lo scorso sabato 3 settembre, per prendere parte a una serie di eventi relativi alle associazioni di cui sono patroni. Chi sperava che questa potesse essere l’occasione giusta per una riconciliazione con la royal family dovrà ricredersi: i Sussex avrebbero rifiutato l’invito a Balmoral del principe Carlo e il duca di Cambridge non avrebbe alcuna intenzione di incontrarli prima di aver letto il memoir di Harry.

La Regina non ha intenzione di “stare sulle spine”

Lo scorso sabato, ci informa il magazine Hello, i Sussex sono arrivati a Londra con un volo commerciale e li attende un’agenda fitta di impegni. Il 5 settembre 2022 saranno al One Young World Summit 2022 di Manchester, evento pensato per i giovani che coinvolge 190 Paesi. Il prossimo 6 settembre voleranno in Germania per gli Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year To Go, una cerimonia che darà il via al conto alla rovescia per i prossimi giochi olimpici, ideati dal principe Harry nel 2014, dedicati ai veterani di guerra. L’8 settembre 2022 Harry e Meghan torneranno nel Regno Unito per i WellChild Awards 2022, evento per i bambini malati. “Il duca e la duchessa di Sussex sono lieti di visitare le varie associazioni di beneficenza che stanno loro a cuore” , ha detto il portavoce di Harry e Meghan.

A quanto pare, però, non ci sarebbe spazio per un’udienza privata con Sua Maestà. Infatti il 6 settembre 2022 la regina Elisabetta riceverà a Balmoral, prima volta nella storia del suo regno, il nuovo primo ministro. Al di là degli impegni, però, potrebbe non esserci neppure la volontà, da entrambe le parti, di incontrarsi e parlare, soprattutto dopo le recenti critiche ai Windsor, più o meno velate, espresse da Meghan Markle nel suo podcast “Archetypes” e nell’intervista a The Cut. Una fonte ha dichiarato all’Independent: “[La Regina] non vuole rimanere sulle spine tutto il tempo, in attesa di vedere quale sarà la prossima bomba nucleare…”.

L’invito rifiutato

Un altro motivo renderebbe la riconciliazione familiare sempre più improbabile. Stando al Mirror i Sussex avrebbero rifiutato l’invito del principe Carlo a fermarsi a Balmoral durante il loro tour tra Inghilterra e Germania. Una fonte ha spiegato che per Carlo Harry e Meghan sono “sempre benvenuti” , aggiungendo: “Carlo non ha esitato a dispetto degli attacchi, che sembrano proseguire con rinnovato vigore. Il principe di Galles ha ribadito il suo invito a Harry e Meghan e a tutta la famiglia, se volevano, a trascorrere con lui quest’estate, mentre si trovava a Balmoral. Ha pensato potesse essere una buona opportunità per tutti per rilassarsi, ma l’invito è stato rifiutato”.

William e Harry, fratelli lontani

Neppure William e Kate vorrebbero incontrare Harry e Meghan. I Cambridge si sono trasferiti nell’Adelaide Cottage, a Windsor, a cinque minuti di macchina da Frogmore Cottage, dove i Sussex soggiorneranno durante il periodo a Londra. Tuttavia, secondo i tabloid, le due coppie faranno di tutto per evitarsi. Il principe William non si fiderebbe più del fratello e prima di un colloquio vorrebbe leggere il tanto atteso memoir del duca di Sussex. L’esperta Angela Levin ha detto al Sun: “[Harry e Meghan] hanno perso la possibilità di essere creduti [nel momento in cui è venuta fuori] la possibilità che registrino qualunque conversazione e la usino contro [i Windsor]”. Una fonte del Daily Mail sostiene che William “non incontrerà suo fratello finché l’autobiografia non sarà pubblicata”.