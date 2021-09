La gaffe di Harry e Meghan: cosa è successo a New York

Harry e Meghan sono a New York per la loro prima, vera visita ufficiale dopo la Megxit e la pandemia. Finora hanno partecipato solo a videoconferenze, quindi il viaggio nella Grande Mela è, per loro, un banco di prova. Purtroppo i duchi non abbiano riscosso grande successo in termini di popolarità sui social, soprattutto dopo la gaffe con il sindaco di New York.

Harry e Meghan insieme per l’equità dei vaccini

L’ultima apparizione pubblica dei Sussex risale al marzo 2020, quando parteciparono alla cerimonia per il Commonwealth Day all’Abbazia di Westminster. Ora Harry e Meghan sono tornati in scena per visitare, lo scorso 23 settembre, il One World Observatory della Freedom Tower, nata dalle ceneri delle Torri Gemelle e il memoriale dell’11 settembre. Meghan Markle ha conquistato l’attenzione dei presenti con un look che il settimanale Oggi definisce “da manager” e poco adatto, visto il clima caldo di New York in questi giorni: cappotto scuro di Armani, dolcevita con pantaloni abbinati, scarpe "Aquazzura" da 500 euro e capelli raccolti in uno chignon basso. I duchi di Sussex sono apparsi entusiasti e sorridenti e Meghan ha dichiarato: “È meraviglioso essere tornata”.

Nessuno conosce il programma completo del viaggio, ma sappiamo che i duchi presenzieranno, sabato 25 settembre 2021 a Central Park, a un evento del Global Citizen Live che promuove l’equità dei vaccini. Sembra, infatti, che la coppia non più royal abbia intenzione di battersi affinché il vaccino contro il coronavirus sia disponibile per tutto il mondo nel più breve tempo possibile, chiedendo ai membri del G7 e all’Unione Europea di donare ai Paesi più poveri un miliardo di dosi. Già lo scorso maggio, durante il “Global Citizen’s Vax Live: The Concert To Reunite The World”, il principe Harry aveva detto: “Questa pandemia non può finire a meno che non agiamo collettivamente con un impegno senza precedenti per la nostra umanità condivisa”. Grandi progetti e buone intenzioni che, però, non hanno convinto molto gli utenti dei social, soprattutto a causa di alcuni errori che hanno offuscato l’immagine patinata dei Sussex.

Dalla gaffe con De Blasio al drink in hotel

Al 100esimo piano della Freedom Tower Harry e Meghan erano attesi dal sindaco di New York, Bill de Blasio e dalla governatrice dello stato Kathy Hochul. Un grande onore per i duchi che stanno cercando di costruirsi una carriera al di fuori della corte britannica. Peccato che il suv della coppia sarebbe apparso all’orizzonte con 14 minuti di ritardo che non sono affatto passati inosservati tra gli ospiti. Un’occasione che, forse, poteva essere gestita meglio. Harry e Meghan sono stati anche avvistati nel lussuoso Carlyle Hotel di New York da 1300 euro a notte mentre bevevano un drink, scatenando i commenti social di quanti non hanno ben capito quale sia lo scopo della visita dei duchi a New York e vedono in loro due divi, più che due attivisti.

La presenza dei Sussex è stata criticata anche con frasi piuttosto dure. Alcuni utenti si chiedono se, per arrivare da Los Angeles a New York, Harry e Meghan abbiano usato un inquinante jet privato. Proprio loro che sono diventati dei paladini della difesa dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici. Tra i commenti ne spiccano un paio, riportati da Libero. In uno leggiamo: “Che strano, l’America ha combattuto tanto per liberarsi dalla monarchia inglese…”. Un altro, invece, dice senza mezzi termini: “Britannici, riprendeteveli”.

La popolarità di Harry e Meghan è crollata soprattutto dopo l’intervista a Oprah Winfrey e fatica a risollevarsi. I Sussex riusciranno a riconquistare gli inglesi e gli americani? Tutto dipenderà dalle loro prossime mosse, dal loro atteggiamento verso gli altri e gli impegni presi. C’è da scommettere che la puntualità sarà una qualità molto apprezzata.