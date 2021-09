"Inquietante", "di plastica", la cover con Harry e Meghan travolta dalle polemiche

Doveva essere una foto trionfale, la cover del Time che ritrae Harry e Meghan, inseriti tra le 100 persone più influenti del pianeta. L’autore degli scatti, Pari Dukovic, ce l’ha messa tutta per far apparire al meglio la coppia. I giudizi dei social, però, sono stati impietosi.

Lo scatto un po’ troppo patinato di Harry e Meghan

La cover è stata pubblicata il giorno del 37esimo compleanno del principe Harry, lo scorso 15 settembre. I duchi di Sussex sono uno accanto all’altra. Harry indossa una camicia e dei pantaloni scuri, Meghan Markle, invece, un abito bianco. Lui le appoggia una mano sulla spalla e insieme fissano l’obiettivo con sguardo assorto. Pari Dukovic ha commentato: “È la prima volta che la coppia, di fama mondiale, posa per la copertina di un magazine”. Ci sono anche altre due fotografie, comparse sul profilo del fotografo: una in cui Harry e Meghan passeggiano per la loro tenuta di Montecito, mano nella mano, l'altra in cui i Sussex sono uno accanto all'altra.

Le lodi degli amici della coppia si sprecano: “In un mondo in cui tutti hanno un’opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa hanno compassione per le persone che non conoscono. Non si limitano ai buoni propositi, ma entrano in azione” , ha affermato lo chef José Andrés, fondatore della charity World Central Kitchen, che ha collaborato diverse volte con Archewell, l’ente benefico voluto dai duchi di Sussex. Gli utenti dei social, però, non si sono lasciati convincere dalle dichiarazioni al miele e non hanno risparmiato parole di fuoco per definire la cover del Time. Il Daily Mail ha raccolto un lungo elenco di critiche. Per alcuni utenti Harry e Meghan sono troppo patinati, al punto da essere “irriconoscibili” .

Per altri sono “rigidi” . I meno benevoli ritengono che la perfezione dello scatto lo renda, paradossalmente, “inquietante” , perfino “aerografato” , “bruttissimo” , “di plastica” , un “fake” . I Sussex non sembrano affatto naturali, né spontanei. Secondo i social la mano di Harry sulla spalla di Meghan sembra un gesto fin troppo studiato, mentre alla maggior parte pare quasi che il principe si stia aggrappando alla moglie. Sul volto del duca non spunta l’ombra di un sorriso, hanno notato in molti. A proposito del duca di Sussex: sui social, come riporta Vanity Fair, gli utenti fanno notare che i capelli del principe sembrano un po’ troppo folti rispetto alla realtà. Miracoli di Photoshop? Siamo destinati a non saperlo mai.

Il rapporto di potere tra i Sussex spiegato in una foto

Il fotografo ha voluto ritrarre Harry e Meghan alla stessa altezza per “evidenziare l’uguaglianza e il pari peso” . L’operazione non è riuscita, a detta degli esperti. Possiamo vedere benissimo che il primo piano è tutto per la duchessa. Lei è al centro della scena. Il duca, invece, sembra quasi far parte del paesaggio sullo sfondo, vi si mimetizza con i colori neutri del suo outfit. L’espressione di Harry non è solo seria, bensì immobile, come se non avesse la minima espressività. Meghan Markle, invece, accenna un seppur breve sorriso.

L’equilibrio della coppia, secondo i giornali, è evidente nella foto per la cover del Time. Darren Stanton, esperto del linguaggio del corpo intervistato dal Daily Mail, ha dichiarato: “[Meghan ha] una posizione a gambe larghe per mostrarsi potente”. Si tratta di una “classica postura usata per comunicare potere dai principali politici mondiali visti negli ultimi tempi, tra cui Trump, Putin, Macron…” E Harry? “Costretto ad appoggiarsi a sua moglie” , prosegue l’esperto. Il coach della comunicazione Robin Kermode ha ribadito: “Gli occhi spalancati della duchessa [sono] molto studiati”, mentre “[Harry sembra] più naturale”. La fotografia, però, “è molto forzata”.