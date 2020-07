Una rivelazione "spegne" Meghan: "Harry tormentato per la famiglia"

Tempi duri per il principe Harry: i suoi legami famigliari lo “ tormentano ”.

Il DailyMail rivela cosa stia angustiando i duchi di Sussex. Perché in effetti pare che neppure Meghan Markle se la stia passando troppo bene dopo il loro trasferimento a Los Angeles. Il principe Harry e sua moglie vivono attualmente con il figlio Archie Harrison in una villa da 18 milioni di dollari nella città californiana, ma anche lontani dalla Royal Family le tensioni non mancano, stando a una fonte anonima.

“ Meghan è diventata molto silenziosa - ha detto la fonte - Penso che probabilmente si stia sentendo estremamente giù e stia lottando. […] Il principe Harry si deve sentire tormentato dalle fratture nei suoi legami famigliari ”. A questo si aggiunge il fatto che i Sussex abbiano mancato nelle scorse settimane il compleanno del principe William. Secondo la fonte, dopo aver lasciato il Canada, la duchessa è diventata “ distante ” e “ introversa ”, tanto da destare preoccupazione tra le persone a lei vicine.

Queste rivelazioni giungono dopo che è emerso come Meghan si sia allontanata dalla sua migliore amica Jessica Mulroney. La stilista e conduttrice di un programma televisivo dedicato ai futuri sposi ha infatti negato il suo appoggio a un’influencer che le aveva chiesto di prendere posizione a favore del movimento Black Lives Matter. Quando Mulroney non ha appoggiato l’influencer, è stata accusata di razzismo e licenziata dalla sua trasmissione. E Meghan sembra aver perso fiducia nella sua migliore amica.

La fonte anonima ha infatti detto ancora che l’ex attrice si sia sentita “ colpita duramente ” dall’accaduto: Meghan si sarebbe isolata da alcuni degli amici di sempre e non saprebbe più di chi fidarsi. Intanto però, la duchessa e il principe Harry sono molto impegnati sul fronte lavorativo. I Sussex hanno infatti presentato i documenti ufficiali per sciogliere i loro ultimi legami con la Royal Family e si stanno concentrando sul programma di ecoturismo “Travalyst” creato dal principe Harry.

La società di Meghan e del principe Harry è stata fondata in modo indipendente e mira ad aiutare l’industria del turismo ecosostenibile, messa a dura prova dall’epidemia di coronavirus. I Sussex non utilizzeranno, naturalmente, il loro “marchio” come membri della Royal Family, in quest’avventura che vuole guidare i turisti nei viaggi a basse emissioni di carbonio verso destinazioni che avvantaggeranno le comunità locali.

