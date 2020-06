Insulti fuori controllo alla Mattera "No farei mai sesso con scheletro"

Justine Mattera nuovamente sotto attacco da parte degli hater. La showgirl è stata presa di mira per uno scatto d'autore dove, corpo allenatissimo in primo piano, posa indossando un'elegante lingerie. Gli utenti di Instagram non sembrano gradire la fisicità scolpita di Justine, frutto di tanto sport e allenamento.

C'è che si spinge fino a sottolinearne la magrezza e a denigrarne la forma dell'ombelico, rimarcando una presunta assenza di femminilità. Una sequenza di commenti che scivolano nell'offensivo, stoccate pesanti che non passano inosservate. Ma la Mattera non lascia correre e ribatte con decisione a ogni accusa.

Tra un profilo fake e un hater spunta un commento al veleno che scivola nel personale. " Mi fa veramente impressione. Non farei mai sesso con uno scheletro ", digita un follower sprezzante del pericolo, ma che non trova l'attrice impreparata. " Meno male " - risponde divertita Justine - " le tue foto sono terrificanti ", il tutto corredato da cuoricini, faccine e l'emoji di un fantasma.

La showgirl americana, di origine italiana, non cede alla violenza verbale dei suoi oppositori rispedendo al mittente critiche e volgarita. Ma sempre con un tono cortese e molto ironico, caratteristiche distitive del suo carattere frizzante e allegro. L'ex sosia di Marylin Monroe commenta divertita anche gli errori grammaticali dei suoi denigratori.

" Mamma mia fai spavento di quanto sei scheletra ", lancia piccato un suo follower. " Forse non capisci il termine scheletra ", le ribatte la proprietaria del profilo, il tutto sempre impreziosito da faccine ed emoji divertenti. Gli hater non sembrano voler perdonare le scelte stilistiche dell'americana, solita condividere selfie e scatti professionali molto sensuali. La forma fisica perfetta e il fisico scultoreo della donna scatenano sempre risse social, dove le volgarità non mancano mai.

Eppure Justine da sempre mostra e illustra la sua passione più grande, ovvero lo sport, che pratica con assiduità e amore. La muscolatura è in linea con la fisicità contenuta e con il suo peso, ma questo non sembra rassicurare i suoi denigratori. In tanti puntano il dito contro la sua magrezza e l'assenza di grasso, contro quegli addominali di acciaio che la showgirl sfoggia: frutto di anni di allenamento.