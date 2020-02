Jane Alexander incinta a 47 anni?

È bastato uno scatto pubblicato su Instagram per scatenare la curiosità dei fan e il chiacchiericcio da gossip: Jane Alexander è finita velocemente sotto i riflettori. L'attrice, modella e conduttrice inglese ha deciso di condividere con i suoi follower una fotografia molto particolare, che la vede sdraiata sul divano mentre solleva la maglietta: una posa inconsueta atta a rivelare il ventre innegabilmente piatto.

Occhi puntati nell'obiettivo della macchina fotografica, la modella appare meravigliosa con i capelli rossi che morbidamente le incorniciano il volto, ma non sfugge il dettaglio del ventre perché il tutto è corredato da una didascalia: " Oops, I did it again", ovvero "ops, l'ho fatto di nuovo". Cosa abbia fatto non è chiaro e per questo i fan si sono scatenati con commenti, teorie e ipotesi. La più accredita è quella legata a una presunta gravidanza, l'immagine potrebbe indicare l'arrivo di un nuovo figlio.

Jane è già madre del 14enne Damiano, nato da una precedente relazione, ma ora da tempo vive al fianco musicista Gianmarco Amicarelli. La loro storia d'amore procede tranquillamente, nonostante un breve periodo di agitazioni conseguente alla partecipazione di Jane al Grande Fratello Vip. Durante il soggiorno all'interno della casa la modella aveva instaurato un legame piuttosto stretto con un altro concorrente, Elia Fognaro, tanto da mettere in crisi e in pausa la storia con Gianmarco.

Ma l'uscita dalla casa e la ripresa dei ritmi consueti aveva permesso alla coppia di riportare la storia sui giusti binari esistenziali, ricostruendo il forte legame che li unisce da molto tempo. Ora che il sereno è ritornato, la nascita di un figlio potrebbe rivelarsi la ciliegina sulla torta del loro amore; ma nonostante i tanti commenti da parte dei follower Jane non ha voluto intervenire ulteriormente, permettendo al dubbio di mettere radici.

Ai più non è comunque sfuggito come lo scatto non sia recente ma parte integrante di un vecchio servizio fotografico, un'immagine che forse Jane ha voluto riutilizzare probabilmente per lanciare un messaggio preciso. Nel frattempo la modella sembra molto impegnata con un trasloco imminente, come mostrano le Storie di Instagram.

