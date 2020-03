Heidi Klum: "Tutti hanno da imparare da Chiara Ferragni"

“Making The Cut” è la nuova serie Amazon Original grazie alla quale Heidi Klum ha avuto modo di lavorare insieme a Chiara Ferragni e, proprio nei confronti della imprenditrice digitale, ha speso parole di grande ammirazione.

Storica modella di Victoria’s Secret, la Klum è stata una delle donne più amate dai grandi stilisti e, conclusa la sua carriera sulle passerelle, si è reinventata come stilista e conduttrice televisiva. Per ben 14 anni al timone di “Runway Project”, concorso dedicato agli stilisti esordienti diventato, nel tempo, un vero e proprio fenomeno globale, Heidi ha lasciato lo show per crearne uno nuovo, ma sempre incentrato sulla sua passione per la moda.

Così, insieme a Tim Gunn, ha ideato “Making The Cut”, programma che prevede una gara tra stilisti già navigati che conoscono bene “il sistema e i meccanismi”. Per vincere in questo show non serve solo la creatività, ma anche una buona conoscenza della strategia economica. “ Per vincere qui non basta fare il ‘bel vestito’: dev’essere pure vendibile, come accade nella realtà – ha spiegato la Klum a La Repubblica - .È un concetto a cui nessun concorso, sinora, ha mai dato risalto ”.

In giuria, a valutare le creazioni dei designer, ci sono Naomi Campbell, Chiara Ferragni, Carine Roitfeld – ex direttrice di Vogue Paris-, Joseph Altuzarra e Nicole Richie. E, proprio sulla Ferragni, Heidi Klum ha speso parole importanti, vere e proprie attestazioni di stima alla quali Chiara ha risposto con un messaggio social di ringraziamento.