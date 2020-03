Helena Christensen, quarantena in costume

Helena Christensen ha lasciato la metropoli rifugiandosi nella zona nord di New York per autoimporsi una quarantena immersa nella natura, lontana dai pericoli dati dalla presenza del coronavirus. La dimora è completamente circondata da alberi, animali e silenzio, mentre una recente nevicata ha trasformato l'isolamente in un momento magico quasi natalizio. Ma l'incedere della primavera ha riportato il sereno e il sole, spingendo la modella 51enne a spogliarsi dagli abiti invernali in favore di un affascinante costume intero nero, con profonda scollatura frontale.

Helena si è fatta immortalare mentre posa accanto a un albero ai piedi di un corso d'acqua: il sole le illumina il bellissimo viso e scalda la figura snella e sinuosa. La modella è scappata da New York in compagnia del figlio ventenne Mingus, con l'amica Camilla Staerk e il cane di famiglia. Il gruppo trascorre il tempo immerso nella natura circondato dalla sicurezza dell'isolamente e dal silenzio, passeggiando nel bosco e spezzando la monotonia con qualche scatto fashion.

Attraverso il profilo Instagram, Helena ha voluto mostrare la bellezza del posto in cui si è nascosta, un fascino accentuato dalla recente nevicata che ha avvolto il paesaggio con un candido e morbido manto. Il tempo trascorso in isolamento le ha permesso di concentrarsi sulle sue attività preferite: la pittura e la realizzazione dei disegni per la linea di moda che gestisce con Camilla. Una creatività che trova ispirazione nella natura stessa, un vero e proprio stimolo artistico per le due amiche.

Non solo lavoro ma anche affetti: l'isolamento le ha permesso di passare molto più tempo al fianco del figlio Mingus avuto dall'ex marito, modello e attore Norman Reedus, indiscusso protagonista di "The Walkind Dead". Il giovanissimo da qualche tempo sta seguendo le orme dei genitori: recentemente si è fatto notare per aver calcato le passerelle di alcuni marchi di alto livello. Ma la moda è solo una delle attività che sta sondando perché è intenzionato a proseguire con gli studi e sta risparmiando soldi per imparare a recitare. Qualunque sia la sua strada, Mingus potrà contare sul sostegno dei suoi genitori.

Helena nel frattempo si gode la quarantena in piena salute e sicurezza, passando il tempo tra la preparazione di pietanze gustose e salutari e qualche passeggiata all'aria fresca. La modella offre ai suoi follower anche alcune panoramiche fotografiche della sua casa, una dimora molto suggestiva che rivela l'ottimo gusto della donna in fatto di arredamento e combinazioni cromatiche.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?