Il principe William: "Ho avuto paura per mio papà Carlo"

La pandemia ha inesorabilmente sconvolto la vita e le abitudini di tutti. In momenti e in periodi diversi, il coronavirus a macchia di leopardo si è sparso per tutta l’Europa e nel resto del mondo mettendo a dura prova la sanità e la nostra salute (anche psicologica). Questo è un momento molto particolare anche per la royal family che, costretta in quarantena, volge lo sguardo al futuro con aria speranzosa. E proprio sulle inside del virus ha preso la parola il Principe William che, insieme ai figli e alla moglie Kate Middleton, trascorre questi giorni solitari nella tenuta di Anmer Hall.

Giorni solitari ma comunque densi di impegni per il principe William, dato che, come è stato riportato da un’intervista della BBC, il duca di Cambridge è comunque in prima linea per il sostegno ai medici, e soprattutto, per chi si occupa della salute mentale del paziente. Questo da sempre è il punto fermo delle sue diverse campagne di sensibilizzazione. "Tutto il paese è a casa. Molta gente resta a casa. È un obbligo, per me aiutare il servizio sanitario nazionale – afferma William -. Ammetto però che, proprio durante la quarantena, non è facile star lontano dai propri cari ed e facile farsi prendere dall’ansia e dalla preoccupazione".

In questo contesto il duca ha tenuto a sottolineare quanto è stato difficile per lui non stare al fianco del Principe Carlo quando ha contratto il virus. “Ho avuto paura – rivela -. Devo ammettere che sono stato molto preoccupato per la salute di mio padre”. Il Principe Carlo, di 71 anni, è un soggetto a rischio dato che comunque ha già diverse patologie pregresse: "Ha sofferto in passato per alcune infezioni al torace e quindi ho temuto che non potesse sconfiggere il virus".

Per fortuna la situazione si è rivelata meno grave del previsto e il Principe William ha potuto tirare un respiro di sollievo. "È stato fortunato", ammette. "Come io sono stato preoccupato per lui, anche altre persone hanno vissuto una condizione simile. Per questo è importante in questa quarantena aveva un imponente supporto psicologico per le persone che hanno parenti affetti dal virus". La vita a corte, per il momento, pare che sta procedendo spedita e senza nessun tipo di problema. Ognuno sta facendo la propria parte. Non solo il Principe William, ma anche la sovrana che sta rispettando egregiamente le misure imposte dal governo.