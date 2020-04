William e Kate parlano dello stress da quarantena

Il Principe William e Kate Middleton hanno affrontato in un’intervista un problema collaterale ma non meno importante da sviscerare durante l’epidemia di coronavirus: la salute mentale delle persone in auto-isolamento.

Da sempre attenti alla questione - uno dei punti fermi di cui si occupa la Royal Foundation - i duchi di Cambridge hanno posto l’attenzione sul fatto che ci siano due categorie di persone che si possono sentire particolarmente alienate: coloro che si trovano appunto in quarantena, magari in completa solitudine, e coloro che invece stanno continuando ad andare al lavoro, tra cui i lavoratori del servizio sanitario nazionale britannico e anche i membri del loro staff. Questi ultimi potrebbero provare molta paura per il contagio.

Come riporta Bbc, William ha affermato come l’auto-isolamento - della durata al momento di 3 settimane nel Regno Unito - possa essere percepito come frustrante per molte persone, che stanno accumulando pressione e stress. Secondo il Principe, mano a mano che si andrà avanti, sempre più persone avranno bisogno di prendersi cura della propria salute mentale e hanno bisogno di sapere dove e a chi chiedere aiuto.

Kate ha spiegato che nel momento in cui è partita la quarantena, tantissimi hanno sentito il bisogno di curare il proprio benessere fisico, tuttavia anche quello mentale non deve essere trascurato: per evitare di sentirsi troppo isolati, è bene chiamare o videochiamare spesso persone care. I Cambridge stanno infatti spingendo per un uso intelligente della tecnologia presente in tutte le case in questo frangente.

William si è detto anche molto preoccupato per ciò che ha passato suo padre, il Principe Carlo, infettato dal coronavirus e in una fascia d’età problematica per le ricadute della malattia. Carlo si è però ripreso in breve tempo, ma questo non fuga le preoccupazioni di William, che in famiglia ha altri membri molto anziani che ama, come la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo di Edimburgo, che sono tenuti nel più stretto isolamento.

Anche Kate e William sono al momento in casa in quarantena: hanno dovuto spiegare ai loro figli cosa sta succedendo nel mondo e come cambiare determinate abitudini. Non è stato facile perché sono piccoli, in particolare con il Principe Louis che ha solo 2 anni.

