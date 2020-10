Francesca Brambilla torna single: "Ho rinunciato al Gf per stare con Zarino. Poi è finita"

Si chiude una porta si apre un portone, recita il detto. E per Francesca Brambilla, volto noto del quiz preserale Avanti un Altro, potrebbe essere davvero così. La 28enne bergamasca sarebbe dovuta entrare al Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale, ma l'amore con l'ex tronista Alessandro Zarino l'ha portata a rifiutare la ghiotta offerta. Ci racconta. Lei non si pente della sua scelta anche se con l'ex volto di Uomini e Donne tutto è finito.

A svelarlo è lei stessa: " Al Grande Fratello era fatta, sarei dovuta entrare. Ma ho rinunciato all'ingresso nella Casa per la relazione che avevo all'esterno e per stare con lui. Poi, purtroppo, la nostra storia è finita poco dopo l'inizio del reality e tutto è saltato ". E non c'è che dire, l'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Francesca Brambilla avrebbe sicuramente surriscaldato gli animi dei concorrenti single. Alta, bionda e con un fisico statuario la Brambilla non passa di certo inosservata. Anche se la storia d'amore con Zarino oggi è definitivamente conclusa, lei non rinnega il passato ma guarda al futuro, lontana da ogni coinvolgimento emotivo: " Non voglio parlare troppo di lui. La nostra frequentazione è finita qualche settimana fa. Abbiamo due vite completamente opposte e forse, devo ammetterlo, non sono pronta davvero per buttarmi in una relazione sentimentale. Adesso voglio pensare solo al mio lavoro ".