Francesca Brambilla e Alessandro Zarino escono allo scoperto: "Colpo di fulmine"

" L'amore è arrivato così, per caso. Un colpo di fulmine ", così Francesca Brambilla, Bona Sorte del gameshow di Paolo Bonolis Avanti un Altro, ci svela di essersi di nuovo innamorata. Lui è Alessandro Zarino, ex tronista della passata stagione di Uomini e Donne e tentatore di Temtation Island dello scorso anno. Una conferma, quella della loro frequentazione, che arriva dopo giorni di pettegolezzi e indiscrezioni circolati sul web e sui social network.

Pochi giorni fa la coppia è stata pizzicata da alcuni fan insieme a Monopoli, complice e spensierata durante una passeggiata in spiaggia. L'intesa è apparsa subito chiara e le foto sono state pubblicate in esclusiva da Giornalettismo, che ha parlato di una possibile frequentazione tra loro. Quella che al momento sembrava solo un'ipotesi si è invece trasformata in una realtà. " Non ci conoscevamo - ci ha raccontato Francesca Brambilla - ma le cose migliori arrivano così, all'improvviso ". Parole che svelano il bel feeling che si è già creato tra loro, entrambi reduci da due storie d'amore non proprio finite bene. Alessandro Zarino è fresco di rottura con Veronica Burchielli che, dopo avergli rifilato un "no" durante la scelta finale nel programma di Maria De Filippi, era salita sul trono in cerca dell'anima gemella. Accortasi di provare ancora qualcosa per Alessandro, però, Veronica aveva deciso di abbandonare Uomini e Donne per conoscere Zarino fuori dagli studi. La relazione non è mai decollata veramente e entrambi hanno preso strade diverse.

Francesca Brambilla era rimasta invece scottata da una relazione in cui lei aveva dato tutta se stessa, finita però male. Lo aveva confessato lei stessa nel corso dell'intervista rilasciata al Giornale.it lo scorso marzo, quando si trovava all'estero per proteggere la madre malata dal possibile contagio da coronavirus. Oggi però un nuovo sentimento sembra affacciarsi nella vita della bella influencer e dj. Lei e Zarino si sono incontrati in Puglia ed è proprio qui - dove è scoccata la scintilla - che stanno trascorrendo nuovi giorni di passione tra mare, buon cibo e cavalli, interesse che hanno in comune.

Non c'è solo l'amore nell'immediato futuro della Brambilla. Francesca potrebbe infatti essere una delle prossime protagoniste del Grande Fratello Vip al via a settembre. La bella bergamasca ci ha svelato di aver sostenuto i provini per entrare nella Casa più spiata d'Italia e ora incrocia le dita per poter iniziare questa nuova avventura televisiva.