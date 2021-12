"Ho fatto flop? Allora Baglioni dovrebbe suicidarsi". La zampata di Iva Zanicchi

Alla soglia degli 82 anni, che compirà a gennaio, Iva Zanicchi si prepara a un grande ritorno: quello sul palco dell'Ariston. La popolare cantante sarà infatti tra i 25 Big che animeranno il prossimo festival di Sanremo. Un'occasione prestigiosa della quale l'artista parla già con la sua proverbiale ironia. " Io, Ranieri e Morandi siamo in quota attempati. Ma ce ne sarà per tutti i gusti… ", ha commentato Iva sulle pagine del settimanale Oggi, chiamando in causa anche altri due artisti seniores inclusi dal conduttore Amadeus nel cast sanremese. " Porto un pezzo metà classico, metà moderno. Romantico, da ballare anche stretti stretti. Un mix che mi pare virtuoso e che ha convinto Amadeus ", ha anticipato la Zanicchi.

Il ritorno al Festival segue però un'altra esperienza televisiva affrontata recentemente da Iva, quella dello show celebrativo di prima serata che Mediaset le aveva affidato lo scorso novembre per due puntate speciali. Ed è proprio tornando a parlare di quell'appuntamento che la cantante ha risposto alle critiche di chi sottolineava gli ascolti non particolarmente entusiasmanti dello spettacolo. " Allora che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi? (...) E ha visto che cast ha lui? C'è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli ", ha ribattuto la Zanicchi con i toni della frecciata, riferendosi a "Uà", l'evento televisivo presentato dal cantante e collega romano. " Io al confronto ho ricevuto quattro amici a casa. Ma sono contenta perché lo show ha avuto un gradimento molto alto… Baglioni ha un repertorio unico ma è un programma freddo, lontano dalla gente ", ha commentato Iva sempre su Oggi. La zampata dell'aquila di Ligonchio.

Già nei giorni scorsi, ma in un'intervista al Corriere, l'artista aveva parlato della propria partecipazione al Festival. " Vuoi mettere star lì in mezzo ai ragazzi, che sono come nipotini per me, a fare la gara? Sono una vera matta ", aveva affermato, alludendo alla presenza di artisti giovanissimi nel cast. E anche in quel caso non si era sottratta dalle ironie sui colleghi: " Per fortuna ci sono anche Ranieri e Morandi che alzano la media ". Poi però, facendosi più seria, aveva raccontato anche il dramma del Covid vissuto in prima persona: nel novembre 2020 l'artista era stata infatti ricoverata a seguito dei sintomi provocati dal contagio e in quello stesso periodo aveva perso il fratello, anch'egli colpito dal coronavirus.