"Ho pensato di sottrarmi alla vita...". Le parole choc di Arisa

Tra le prime ospiti di Pierluigi Diaco nel nuovo programma Ti sento c'è Arisa. La poliedrica cantante lucana, che ha scoperto nella televisione una sua seconda sfaccettatura televisiva, si è raccontata a tutto tondo e senza filtri in un'intervista che andrà in onda oggi a partire dalle 23.30. Durante la chiacchierata col giornalista, la cantante ha fatto delle rivelazioni molto forti, destinate a far discutere, anche in merito a un momento della sua vita durante il quale ha pensato di non voler più vivere.

" Ho pensato di sottrarmi alla vita ", ha detto Arisa a Pierluigi Diaco, rivelando comunque di aver desistito in nome della fede e della voglia di vivere. Sono parole che toccano nel profondo quelle della cantante, che ha sempre raccontato la sua vita davanti alle telecamere, anche nei suoi anfratti più bui. E anche questa volta non ha fatto eccezione: " Io penso che un pò tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede, anche per questo, perché poi c'era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c'era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo. E poi piano piano dai valore alle tue priorità e dici 'okay, la vita mi ha dato cose belle mi può dare anche cose brutte, devo resistere' ", ha detto la cantante.