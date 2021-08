"Ho la pericardite, ma rifarei il vaccino". Lo sfogo dell'attrice Ludovica Bizzaglia

"Vacciniamoci! Io lo rifarei altre 350mila volte ". Nonostante tutto. L’appello alla puntura che salva dal Covid, stavolta, ha fatto particolarmente rumore. A lanciarlo, infatti, è stata l’attrice 25enne Ludovica Bizzaglia, che sui social ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi da pericardite dopo proprio la seconda dose del vaccino. " Può succedere, è una sfiga ", ha commentato l’interprete romana, ribadendo però la propria fiducia nella scienza e nel siero che sta riducendo sensibilmente le ospedalizzazioni, nonché le conseguenze più gravi prodotte dal virus.

A raccontare la propria disavventura è stata la stessa Bizzaglia in una serie di storie pubblicate su Instagram. " Ho fatto la seconda dose il 5 agosto e poco dopo sono partita per le vacanze estive in Grecia. Subito dopo essere rientrata dalla Grecia ho iniziato a sentirmi molto male: avevo dei sintomi particolarmente forti. Essendo però un soggetto che soffre da sempre di ansia e attacchi di panico, ero convinta si trattasse di quello. Avevo un dolore toracico fortissimo, dolore al braccio sinistro, stanchezza. Avevo un dolore al cuore, non riuscivo a fare le scale, mi sentivo male, non riuscivo ad avere l'aria condizionata puntata addosso, non riuscivo a fare due passi senza sentire il bisogno di fermarmi ", ha ripercorso l’attrice, spiegando di aver accusato quei disturbi per alcuni giorni e di essersi pure recata in pronto soccorso. Sino alla diagnosi definitiva da parte di un cardiologo. " Purtroppo, mi è stata diagnosticata una pericardite al cuore da vaccino. Non voglio che passi un messaggio sbagliato. Purtroppo può succedere, è una sfiga ", ha testimoniato Ludovica, seguitissima sui social (dove ha oltre 865mila follower), aggiungendo di aver provato " sollievo ad avere avuto una diagnosi ".

Poi, l’attrice si è lasciata andare ad alcune considerazioni. Quelle che hanno spiazzato tutti, se non altro per il loro equilibrio assai raro nel mondo dei social. " Il senso di queste storie è semplicemente quello di poter utilizzare questo mezzo di comunicazione nel migliore dei modi. Se posso essere d'aiuto a qualcuno che può ritrovarsi nella mia storia, ben venga. Io sono riuscita a prendere questa pericardite in tempo nonostante abbia fatto passare tanto tempo prima di andare a farmi visitare. Ascoltate i segnali del vostro corpo. Se vi sentite male, non bisogna aspettare. Non siamo immortali solo perché abbiamo vent'anni, non siamo invincibili ", ha detto.