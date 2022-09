"Quel diario...". Nuova bomba sulla Corona: Meghan scriverà ancora?

Durante l’intervista a The Cut Meghan Markle ha lanciato un’altra potenziale bomba mediatica, dichiarando di aver conservato il diario che avrebbe scritto quando era una working member della royal family. Nessuno sa cosa contengano queste carte private, ma a corte l’atmosfera non sarebbe affatto tranquilla, poiché tutti temono che la duchessa segua l’esempio del marito e inizi a scrivere un’autobiografia piena di spiacevoli rivelazioni sulla Corona britannica.

I diari di Meghan

Quasi tutto ciò che Meghan Markle ha detto in questo periodo, sia nel suo podcast “Archetypes”, che alla giornalista Allison P. Davies di The Cut, suona come un monito alla royal family. Ormai la duchessa si sentirebbe libera di parlare e avrebbe anche molto da dire: la nuova rivelazione, fatta proprio alla Davies, riguarda l’esistenza di un diario scritto proprio nel periodo in cui viveva a Frogmore Cottage e lavorava al servizio di Sua Maestà.

A questo proposito Meghan ha raccontato: “Ritorni, apri i cassetti e [ti dici] caspita, questo è ciò che ho scritto nel mio diario?” , riferendosi al suo rientro a Londra lo scorso giugno, in occasione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Da notare lo stupore con cui Meghan rivela l’episodio, facendo intendere di essersi completamente dimenticata dell’esistenza di quello scritto dopo la Megxit e la partenza da Londra (ma sarà davvero così? In mancanza di prove, sospendiamo il giudizio).

Ora il problema è un altro: cosa avrebbe intenzione di fare la duchessa con il suo diario? Continuare a tenerlo per sé, oppure pubblicarlo, magari in un memoir che potrebbe vedere la luce dopo quello del principe Harry? La seconda ipotesi starebbe già togliendo il sonno alla royal family, visto che Meghan Markle potrebbe avere tra le mani materiale potenzialmente esplosivo.

“Sarei sorpreso se Meghan non scrivesse un libro”

Gli esperti reali si sono già mobilitati. Come riporta il Daily Mail Margaret Holder, autrice del libro “Diana. The Caring Princess” (1997), ha commentato: “[Meghan] ha trascorso abbastanza tempo nella royal family per apprendere segreti, alcuni antichi di decenni che potrebbero imbarazzare e spezzare il cuore della Regina e della sua famiglia, ma potrebbero far guadagnare una fortuna a Meghan”. L’esperta sostiene che un’eventuale autobiografia della duchessa di Sussex sarebbe addirittura più pericolosa del libro di Andrew Morton “Diana. Her True Story” (1992), che non smette di suscitare scalpore a trent’anni dalla sua pubblicazione. Inoltre ha chiarito: “La rivelazione secondo cui Meghan ha riscoperto ciò che aveva scritto nel suo diario a Frogmore Cottage deve aver innescato dei segnali d’allarme nella royal family. Un libro sul periodo trascorso con i reali offre a Meghan una grande opportunità per regolare i conti, citando quelli che l’hanno offesa e per reagire a un sistema che non ha compreso e che era riluttante a conoscere”.

Un insider molto vicino al principe Harry ha dichiarato al Sun: “Sarei molto sorpreso se Meghan non scrivesse un libro”. Un’altra fonte, sempre riportata dal Daily Mail, ha aggiunto: “A Harry e Meghan è stato detto di ignorare i social media e i giornali, ma talvolta lo staff diceva loro: ‘ci dispiace per ciò che è stato scritto l’altro giorno’ e [Meghan] perdeva le staffe. Ha scritto tutto nel suo diario come [una sorta di] assicurazione. Se mai vedesse la luce, sarebbe di certo dinamite. A quanto sembra il diario è stato riscoperto quest’estate, impacchettato e rispedito a Montecito”. Durante l’intervista a The Cut Meghan Markle avrebbe anche detto, riferendosi al tempo trascorso a corte: “Non ho mai dovuto firmare niente che limitasse la mia libertà di parola. Posso parlare della mia esperienza o scegliere di non farlo”. A quel punto la Davies avrebbe chiesto per quale motivo la duchessa non avrebbe ancora raccontato tutto della sua vita da royal. Meghan avrebbe risposto: “Sto ancora [cercando di] guarire”.

Nessuno sa se la duchessa deciderà di trasformare il suo diario in un libro, ma c’è anche un’altra riflessione che potremmo fare in merito: quando Meghan ha scritto i suoi pensieri e ciò che le stava accadendo a Palazzo, aveva in mente una eventuale pubblicazione, oppure il suo era solo uno sfogo privato? Probabilmente non lo sapremo mai, ma sarebbe importante poter rispondere a questa domanda e per una ragione ovvia: se Meghan ha pensato alla pubblicazione già mentre scriveva il diario, ciò non può non aver influito sulla sua scrittura e sulla ricostruzione dei fatti.

Accade normalmente e non è facile usare il giusto distacco per dare allo scritto l’imparzialità e l’attendibilità che merita (certo, Meghan potrebbe anche riscrivere ora, nel senso di stravolgere degli episodi narrati nel diario, non sarebbe intellettualmente onesto, se queste carte private sono il suo punto di partenza per un memoir). Chissà se dopo l’autobiografia del duca di Sussex potremo leggere anche quella della duchessa.