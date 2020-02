"Ho rifiutato Zequila e lui si è messo a gridare": le rivelazioni di Manuela Ferrara

Tra le tante conquiste – millantate o reali – di Antonio Zequila spunta anche Manuela Ferrara che, ospite di Mattino Cinque, ha raccontato cosa è accaduto tra lei e il concorrente del Gf Vip durante le passate festività natalizie.

Della Ferrara ne ha parlato proprio Zequila quando, offeso da Paola Di Benedetto che sosteneva che un uomo della sua età non potesse avere una relazione con una venticinquenne, Antonio ha tirato in ballo proprio il tempo trascorso con una sua amica di trent’anni più giovane di lui. Il concorrente del Gf Vip, quindi, ha lasciato intendere di aver avuto una relazione sentimentale con una ragazza che, nella puntata di oggi, 25 febbraio, di Mattino Cinque ci ha tenuto a fare delle precisazioni.

“ Antonio è un mio carissimo amico e ho trascorso con lui i giorni di Capodanno – ha iniziato a spiegare Manuela ai microfoni di Canale 5 - . Ero io la ragazza di cui parlava, ma ci tengo a precisare che non ho venticinque anni, ne ho dieci di più ”. Tra le risate dei presenti in studio, quindi, la Ferrara ha risposto alle curiosità di Federica Panicucci rivelando alcuni retroscena relativi la vacanza con Antonio Zequila.

“ Ero io la ragazza di cui parlava lui. Siamo stati a Roma a fare una serata a Capodanno, ma a Positano ci ha portato un’altra perché noi litigammo il giorno dopo Capodanno, anche perché lui ha un carattere abbastanza complicato – ha fatto sapere la donna, incuriosendo sempre di più la conduttrice e gli altri ospiti - . Abbiamo litigato perché lui voleva approfondire la conoscenza e io... ”.

Manuela Ferrara, quindi, ha lasciato intendere di aver rifiutato le avances di Antonio Zequila che, proprio per questo motivo, le si sarebbe scagliato contro dopo la notte di Capodanno. “ Mi aveva tacciato come colei che gli aveva rovinato il Capodanno. Insomma, è una situazione un po’ così...Però gli voglio tanto bene Mi aveva tacciato come colei che gli aveva rovinato il Capodanno. Insomma, è una situazione un po’ così...Però gli voglio tanto bene – ha aggiunto la donna - .Lui ha tentato un approccio più approfondito, io l’ho rifiutato e lui si è risentito ”. “ Per questa cosa, lui ha passato una notte insonne, io invece ho dormito nell’altra stanza – ha concluso lei - . Poi mi ha rovinato il primo dell’anno e la colazione perché si è messo a gridare proprio perché voleva approfondire la conoscenza. Ha inveito contro di me, però poi abbiamo fatto pace. Io ho preso l’aereo e me ne sono tornata a casa ”.