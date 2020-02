Mila Suarez gela Zequila: "Ci siamo baciati, ma al Gf Vip mi è scaduto"

Tra le conquiste di Antonio Zequila si aggiunge anche Mila Suarez che, come documentato da Novella 2000, ha trascorso una serata con il concorrente del Grande Fratello Vip prima della sua entrata in Casa.

Nota alla cronaca rosa per essere stata la fidanzata – poi abbandonata – di Alex Belli, con il quale ha iniziato una vera e propria guerra a colpi di interviste in tv e sui giornali, la Suarez si era un po’ allontanata dal gossip, salvo poi tornare a far parlare di sé per un bacio appassionato con Zequila. Ospite di Pomeriggio Cinque, la modella ha raccontato come ha conosciuto “Er Mutanda” e come è scoppiata la passione tra loro, ma pare che la sua partecipazione al Gf Vip abbia cambiato le carte in tavola.

“ Io sono uscita con amici, non conoscevo Zequila e me lo hanno presentato – ha precisato la Suarez a Barbara d’Urso - . È stato simpatico, abbiamo parlato, è stato molto gentile e, alla fine, mi ha dato un bacio ”. Incalzata dalla conduttrice, che ha voluto indagare su come le cose fossero andate realmente, Mila ha aggiunto: “ Voleva provare il bacio della marocchina. È stato un bacio scherzoso ed eravamo in macchina insieme perché lui mi voleva accompagnare, ma non è successo niente! ”.

La Suarez, dunque, ha spiegato di aver sentito Antonio Zequila al telefono il giorno dopo il bacio, ma di aver interrotto tutto in seguito ad una partenza per Dubai. “ Lui mi voleva venire a trovare – ha fatto sapere la modella - .Ma io ero ospite a casa di una mia amica ”. “ Lui mi ha regalato anche delle rose, ma mi ha lasciato sotto casa e non è successo nulla ”, ha precisato ancora Mila, accusata da molti ospiti presenti a Pomeriggio Cinque di aver chiamato i fotografi per creare un falso gossip.

“ I fotografi? Non li ho chiamati io, forse gli amici che erano con noi - ha commentato la modella, che ha aggiunto di aver ricevuto anche degli inviti da parte di Zequila - . Mi aveva invitata a casa di sua mamma, a Roma, e io gli ho detto no. Lui ha iniziato a provarci, ma gli ho detto che volevo fare le cose con calma ”. Alla domanda se sia mai stata attratta dal gieffino, però, la Suarez è apparsa un po’ titubante. “ Se mi piaceva? Come parlava, sì...comunque è una persona gentile – ha tentennato lei - . Una storia con Zequila? Non lo so, avevo detto che ne avremmo parlato dopo il Gf Vip, ma dopo alcune puntate mi è scaduto ”.