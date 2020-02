The Hunt, l’horror che preoccupa gli Stati Uniti arriva al cinema

The Hunt è un film di genere thriller/horror (ma con toni anche satirici) che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi e la cui distribuzione, originariamente prevista per il 27 settembre 2019, fu evitata a causa di tragici eventi e della situazione politica che si era venuta a creare negli Stati Uniti.

The Hunt, la trama

The Hunt è basato sul libro “La partita più pericolosa” di Richard Connell, uscito nel 1923. Oggetto del racconto, come suggeriscono i due titoli, è una spietata caccia verso prede insolite. Dodici uomini, tra di loro sconosciuti, dopo essere stati rapiti si risvegliano in mezzo ad una foresta, nel centro del mirino delle armi di un gruppo di facoltosi cacciatori.

Ma questa caccia d’élite non ha il risultato sperato da chi tiene in pugno le armi. La preda diventa cacciatore e il cacciatore diventa preda. Una delle vittime infatti riesce a ribaltare la situazione e inizia a colpire uno alla volta i suoi aguzzini cercando la misteriosa responsabile di questo perfido gioco.

La cancellazione del film

Lo scorso 3 e 4 agosto si sono verificate due stragi negli Stati Uniti, precisamente a El Paso e Dayton. Nella prima hanno perso la vita 22 persone e 24 sono rimaste ferite, nella seconda invece sono morte 10 persone mentre 27 sono i feriti. In entrambi i casi si è trattato di una sparatoria, riportando al centro del dibattito politico statunitense il clima d’odio e la facilità con cui si possono ottenere armi da fuoco.

Il film The Hunt, la cui distribuzione è in carico alla Universal, doveva uscire nelle sale il 27 settembre, quindi, ad agosto, era in piena campagna pubblicitaria. L’argomento trattato, con la rappresentazione di americani ricchi che impugnano armi e danno la caccia ad altri americani per puro divertimento, è stato ritenuto pericoloso e irrispettoso nei confronti delle vittime. I due tragici eventi hanno quindi portato prima all’interruzione della pubblicità del film e, in seguito anche alle pressioni politiche e dei media, tra cui quelle del presidente Donald Trump e del canale Fox News, si è arrivati alla cancellazione della sua distribuzione.

Tuttavia, dalla nota della stessa Universal circa il ritiro della pellicola per i motivi sopracitati, risultava che la decisione aveva carattere temporaneo e non definitivo. Infatti, nonostante il tema sia ancora molto importante e discusso, The Hunt ora è tornato in programmazione ed ha anche un nuovo trailer.

Cast, produzione e uscita del film

The Hunt vedrà come protagonisti Betty Gilpin (American Crime Story), Hilary Swank (due volte premio Oscar come miglior attrice), Emma Roberts (volto noto della serie tv American Horror Story), Ethan Suplee (conosciuto per la serie My name is Earl), Ike Barinholtz e Justin Hartley. A dirigere il film invece Craig Zobel, in passato tra i registi di The Leftovers e Westworld.

La sceneggiatura, scritta da Nick Cose (Maniac) e Damon Lindelof (Lost e il recente successo Watchmen), si basa sul libro “La partita più pericolosa” di Richard Connell il quale ha avuto già altri adattamenti al cinema e di recente sarà trasposto anche per una serie tv di Quibi con protagonisti Christoph Waltz e Liam Hemsworth. Alla produzione troviamo anche Jason Blum, produttore di film quali Get Out - Scappa, Whiplash e La notte del giudizio.

La nuova distribuzione è fissata per il 13 marzo prossimo, nel frattempo ecco il recente trailer rilasciato dalla Universal.