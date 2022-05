Il principe William, i 40 anni e la moneta da 5 sterline

Non era mai accaduto nella storia della numismatica inglese che un principe secondo in linea di successione al trono d’Inghilterra avesse il privilegio di una moneta recante esclusivamente la sua effigie. Di solito, infatti, questo è un onore riservato ai personaggi che effettivamente detengono il potere. Il principe William ha infranto questa tradizione. Il prossimo 21 giugno compirà 40 anni, una data resa ancor più speciale, poiché cade proprio nello stesso mese del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno di Sua Maestà, che avranno luogo dal 2 al 5 giugno 2022.

Una moneta per i 40 anni

Il 2022 verrà ricordato come un anno storico per la royal family. Per la prima volta la regina Elisabetta ha lasciato che suo figlio Carlo la sostituisse alla cerimonia d’apertura del Parlamento, i festeggiamenti per il Giubileo di Platino sono alle porte e per i suoi 40 anni anche il principe William avrà il suo primato personale: una moneta commemorativa. La Royal Mint, cioè la Zecca inglese, ha coniato la moneta da 5 sterline che verrà diffusa dal 21 giugno prossimo (ma sul sito della Zecca è già in vendita), giorno del compleanno del duca di Cambridge. L’effigie di William è posta di tre quarti e lo sguardo è fiero, proiettato verso l’avvenire.

Sul bordo della moneta possiamo leggere l’iscrizione “HRH The Duke of Cambridge” , ovvero “Sua Altezza Reale il Duca di Cambridge”. Sullo sfondo, a destra, viene riportata la Royal Cyphre, cioè l’iniziale del nome del principe, mentre sulla sinistra c’è il numero 40 sormontato dal simbolo regale. Sul retro della moneta compare l’effigie della regina Elisabetta realizzata dall’incisore inglese Jody Clark. A creare questo piccolo gioiello della numismatica con il volto del duca di Cambridge, che di certo interesserà a molti collezionisti, è stato l’incisore Thomas Docherty, il quale ha dichiarato al Guardian: “Il design trova un equilibrio tra la fresca energia di Sua Altezza Reale come giovane papà e la natura cerimoniale della sua posizione reale. Un angolo di tre quarti dell’effigie crea un ritratto più dinamico rispetto a un tradizionale profilo laterale”.

Docherty ha poi aggiunto: “So cosa significa compiere 40 anni e avere una giovane famiglia…volevo essere sicuro di cogliere con precisione Sua Altezza Reale in questa fase della sua vita”. Inoltre per il compleanno di William la Zecca inglese metterà in commercio anche un souvenir, in edizione limitata, composto da due monete: una in oro da 0,25 once e una moneta sovrana del 1982, anno di nascita del principe.

Il futuro della Corona inglese

Il sito della Royal Mint riporta la vera essenza di questa moneta, ovvero la vita di un giovane principe destinato, un giorno, a salire al trono, portando avanti e, nello stesso tempo, rinnovando i valori e le tradizioni del casato regnante dei Windsor per renderli più aderenti ai tempi che verranno: “Cresciuto negli anni Ottanta e Novanta come un principe popolare, Sua Altezza Reale il Duca di Cambridge si è evoluto nel suo ruolo regale con fiducia, senza soluzione di continuità. Oltre ai suoi doveri cerimoniali, che includono sostenere sua nonna, Sua Maestà la Regina, Sua Altezza Reale lavora instancabilmente per avere un impatto sulle cause che gli stanno a cuore, che si tratti della questione del cambiamento climatico o lo stigma legato ai problemi di salute mentale. Come marito devoto di Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge e padre amorevole per i loro tre bambini, quest’anno il Duca di Cambridge celebra il traguardo del 40° compleanno”.

Nel 2011, in occasione del loro royal wedding, i profili di William e di Kate Middleton comparirono su una moneta celebrativa da 5 sterline. Tuttavia non era mai accaduto che l’effigie del duca di Cambridge, da sola, venisse coniata su una moneta. Questo onore nasconde un messaggio di continuità dinastica, ma è anche il simbolo del ruolo centrale del principe William nella royal family. Attraverso una moneta, ovvero un oggetto di uso quotidiano, l’immagine del duca di Cambridge diventa sempre più popolare, ammantandosi di un’aura di regalità e accentrando su di sé il potere che ancora non detiene di fatto, ma che un giorno potrà esercitare di diritto. Vedremo se, una volta divntato re, William riuscirà a superare il record della regina Elisabetta, la cui effigie compare su monete e banconote di 35 Paesi.