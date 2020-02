"I duchi di Sussex sono profondamente sotto choc dopo la Megxit"

La Megxit è oramai una realtà. Da quel fatidico 9 Gennaio, data in cui i Duchi di Sussex hanno espresso la volontà di uscire dalla famiglia reale e di "divorziare" dalla Corona, sono state molte le vicissitudini che si sono intrecciate negli ultimi giorni. Vere o non fondate che siano, la Megxit di fatto ha cambiato l’assetto della dinastia di Windsor. Se questo cambiamento è un bene o un male sarà il tempo a deciderlo. Intanto gli ex duchi sono già in Canada e cominciano ad organizzare la loro vita come ambasciatori e filantropi. Eppure non è tutto oro quello che luccica.

Secondo il magazine TMZ, re incontrastato del gossip americano, in una news dedicata alla Megxit, si rivelano nuovi dettagli sull’uscita di Meghan e di Harry dalla famiglia inglese. Sulla questione è stato interrogato una fonte anonima, ma vicina ai duchi, il quale afferma una verità che fa emergere dettagli inediti sulla questione. Con il fatidico divorzio, siglato dopo il Summit di Sandringham, la Marle e il Principe non solo avrebbero perso il loro titolo di altezze reali e i fondi pubblici, ma secondo le prime indiscrezioni, avrebbero perso anche un altro titolo importante a cui Harry era molto legato. Ora i duchi non sono più gli ambasciatori dei giovani del Commonwealth. E come afferma la fonte, "per i duchi è stata una pessima sorpresa, sono rimasti scioccati". Sia Meghan che Harry non si aspettavano che l’accordo avrebbe causato questa grave perdita.

Per entrambi era un impegno molto importante, di cui andavano molto fieri, ereditato prima ancora delle nozze reali. Il loro compito era quello di aiutare le nuove generazioni ad affrontare i loro problemi nel Commonwealth, come la ricerca del lavoro e della stabilità sociale. Un impiego di grande valore dato che la popolazione, per oltre il 60% nei suoi 53 stati membri, ha più di 30 anni. Nel 2018 e molto tempo prima della Megxit, il principe era stato molto fiero di essere stato nominato ambasciatore, ringraziando la sovrana per aver concesso questo privilegio. Un dovere che fin dall’inizio, con passione e dedizione, è stato condiviso anche da Meghan. Purtroppo, secondo le notizie che sono trapelate sul tabloid, questa onorificenza spetta solo a un membro della famiglia reale e, dato che Meghan ed Harry hanno divorziato ufficialmente dai Windsor, non hanno più le qualità per essere ambasciatori. E questo è solo uno dei tanti privilegi che la Megxit avrebbe tolto alla ex coppia reale.