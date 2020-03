I vip cantano “Imagine” contro il coronavirus

Come darsi forza attraverso la musica: tantissime star del cinema, della musica e della moda cantano "Imagine" riunite in un video - ognuno in casa propria, o quasi - contro il coronavirus.

Si tratta dell’idea lanciata dall’attrice Gal Gadot - la nuova Wonder Woman - che ha coinvolto numerose celebrità - tra cui la Wonder Woman originale, quella del telefilm - per cantare insieme un inno all’unità, l'inno scritto da John Lennon.

In una clip su Instagram, Gadot spiega la genesi della sua idea: l’attrice dice di trovarsi al sesto giorno dal suo auto-isolamento a causa dell’epidemia di coronavirus che sta affliggendo il mondo intero. Questo l’ha portata a pensieri filosofici su chi siamo, da dove veniamo e il modo in cui siamo e potremmo essere uniti per sconfiggere il virus. Gadot dice di aver visto sui social network un video di un ragazzo italiano che suona “Imagine” con la tromba sul balcone, per allietare il vicinato auto-recluso. L’ha trovato “ potente e puro ”, da pensare di coinvolgere degli amici a fare qualcosa di simile.

Nel filmato di Gal Gadot tante star cantano un pezzettino di “Imagine”: si parte con la stessa attrice che ha lanciato l’idea, seguita nell’ordine dalla comica Kristen Wiig, l’attore Jamie Dornan, il cantautore Labrinth, l’attrice e musicista Sarah Silverman, il musicista Eddie Benjamin, il comico Jimmy Fallon, l’attrice Natalie Portman, l’attrice, cantante e figlia d’arte Zoe Kravitz, la popstar Sia, la “Wonder Woman originale” Linda Carter, l’attrice Amy Adams, l’attore, cantante e ballerino Leslie Odom jr, l’attore cileno Pedro Pascal, l’attore irlandese Chris O’Dowd con la compagna, la conduttrice tv e scrittrice Dawn O’Porter, il comico Will Ferrell, l’attore e attivista per l’ambiente Mark Ruffalo, la cantante Norah Jones, l’attrice Ashley Benson con la sua compagna di vita, la modella e attrice Cara Delevingne e con la modella e figlia d’arte Kaia Gerber, la comica Annie Mumolo, l’attrice Maya Rudolph.

Negli Stati Uniti “Imagine” è una canzone simbolica - della quale talvolta viene travisato il reale significato. Secondo molti parla della pace - come testimonia un libro per bambini distribuito anche in Italia con la prefazione di Yoko Ono - e si crede che il senso della canzone sia analogo a quello di un altro pezzo di Lennon, “Give Peace a Chance”. Il valore simbolico come inno di pace è diventato tanto diffuso che il brano fu utilizzato da Mtv in loop dopo la tragedia delle Torri Gemelle.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?