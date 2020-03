Iannone pubblica un post sospetto, poi rimuove tutto: rottura con la De Lellis?

Probabile scivolone social di Andrea Iannone che, forse involontariamente, ha confermato con un post "total black" la rottura definitiva con Giulia De Lellis.

Da quando i due non compaiono insieme su Instagram, molti hanno iniziato a domandarsi se la storia tra loro continui ancora o si sia conclusa. Andrea Iannone, che non si fa vedere in compagnia di Giulia De Lellis sin dal giorno della festa a sorpresa organizzata per la fidanzata, è stato avvistato anche in compagnia di una misteriosa bionda, tanto che qualcuno ha ipotizzato che la influencer fosse stata tradita.

È stata Giulia, però, a smentire le notizie riguardanti la crisi con il motociclista intervenendo sui social e limitandosi a dire che tutto stava andando bene e che lei si stava godendo un periodo di relax in famiglia. Intanto, però, il settimanale Chi ha svelato qualche giorno fa che la De Lellis ha comprato casa a Pomezia allontanandosi così in maniera definitiva da Lugano, città in cui era andata a convivere con Andrea.

A questi nuovi gossip, però, la coppia ha scelto di non rispondere ma, nelle ultime ore, Iannone potrebbe aver commesso una clamorosa gaffe. Tra le sue Instagram story, infatti, è apparso un post completamente nero che, secondo qualcuno, rappresenterebbe la conferma di tutte quelle voci che si sono rincorse negli ultimi giorni e che vorrebbero finita la love story tra il motociclista e la influencer.

Ciò che ha maggiormente insospettito il web, inoltre, è il fatto che Andrea Iannone, poco dopo, si sia affrettato a rimuovere quel post nero. Che cosa è realmente successo? Solo i diretti interessati possono saperlo ma, visto il seguito della De Lellis sui social e le infinite fanpage nate a sostegno di questa coppia, forse sarebbe giunto il momento di chiarire i dubbi di chi li segue da tempo, confermando o smentendo una volta per tutte i rumors sulla rottura.