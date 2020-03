Ida Platano e Riccardo Guarnieri in quarantena insieme: "Ce la faremo"

L'emergenza coronavirus che ha investito il Belpaese ha registrato 21.157 casi di contagio e 1.441 morti, secondo i relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati alla giornata di ieri, sabato 14 marzo. Il significativo aumento di contagiati e morti, dovuto alla diffusione del patogeno, in Italia desta molta preoccupazione, non solo per la gente comune. Tra i vip, c'è chi ha invitato tutti a restare a casa e a rispettare meticolosamente le disposizioni governative e delle autorità locali, stabilite per fronteggiare la pandemia Covid-19 che ora sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. E, in particolare, due tra i protagonisti storici del trono over di Uomini e donne hanno indirettamente invitato tutti a non uscire di casa se non strettamente necessario, condividendo con il web la notizia di aver maturato di comune accordo un'importante scelta. Al fine di mettere alla prova il loro amore, Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno deciso di trascorrere insieme i giorni della loro quarantena.

E lo hanno reso noto attraverso un post pubblicato in rete dalla stessa Ida. "Tutti insieme ce la faremo", è il messaggio con tanto di hashtag #iorestoacasa che la Platano ha riportato nella descrizione di un collage condiviso con il web su Instagram, formato da due foto che la ritraggono sorridente insieme all'amato Guarnieri. Nelle immagini in questione, i due conviventi indossano delle t-shirt bianche, la cui stampa stilizzata raffigura due innamorati attratti tra loro da una calamita.

E sotto il post , condiviso dalla Platano sul suo profilo Instagram, non sono mancati i commenti del web. Tra cui si leggono i seguenti messaggi degli utenti : "Che belle quelle magliette"; "E' vero Ida e Riccardo, insieme ce la possiamo fare. Forza Italia!"; "Ma quanto siete belli!".