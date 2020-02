Le Iene ritornano all'attacco: la Canalis e la Santarelli vittime di uno scherzo

Il programma esilarante di infotainment, Le Iene, sta per tornare: tutti i corrotti e i furbetti sono avvertiti. Il format televisivo riaprirà i battenti dal mese di febbraio andando in onda in prima serata sempre su Italia 1. Come sempre Le Iene andranno a caccia di vittime da sacrificare in nome della giustizia o puramente per schernirle. La trappola è scattata nei confronti di due bellissime donne del mondo dello spettacolo, Elisabetta Canalis ed Elena Santarelli, alle prese con uno scherzo inscenato dai "men in black" che le ha mandate su tutte le furie. La formula vincente del programma di Neri Parenti rimarrà invariata dato l'alto indice di ascolti e il seguito di consensi che riceve a ogni edizione. L'impostazione di base de Le Iene viene riconfermata per non deludere il pubblico affezionato all'irreverenza con cui giornalisti "graffianti" smascherano la truffa del momento o il "deviato" di turno.

L'impianto poggerà sempre sui punti forti: inchieste di grosso impatto e di fine taglio investigativo, le interviste doppie di tenore sarcastico che tanto divertono e incuriosiscono, e gli scherzi goliardici ai personaggi vip. Quest'tultima trovata è stata inserita nella scaletta del programma in un secondo tempo, accorpando l'idea distintiva del noto "Scherzi a parte" che ha spopolato tra gli anni 90 e quelli 2000. Gli inviati vengono sguinzagliati come cani sciolti in giro per la bella penisola pronti ad "azzannare" lo sventurato truffatore che incontrano sul loro cammino. Sono moltissimi i casi intricati che i giornalisti sui generis hanno risolto, riuscendo molte volte a portare alla luce e smascherare giri di affari loschi e business poco legali. L'intento delle impertinenti Iene è onorevole anche se i metodi utilizzati sono poco diplomatici. L'importante è il fine nobile, che li porta a sorvolare molto spesso sui mezzi alquanto "ruvidi" per conseguirlo.

il fiuto investigativo delle inviate Iene li condurrà ancora sulle tracce dei falsi maghi, presunti guaritori e pseudo dottori improvvisati che si ammantano di poteri e doti magiche inesistenti pur di lucrare sul malcapitato e ingenuo di turno. Possiamo citare varie inchieste che il programma segue da vicino senza mollare mai la presa: le inchieste sullo smaltimento dei rifiuti, la situazione di Roma a rischio buche e cinghiali vaganti per la capitale, poi il Mose di Venezia, piuttosto che i diversi casi giudiziari che animano l'opinione pubblica e di lenta risoluzione. L'altra faccia della trasmissione sono gli scherzi che la redazione architetta alle spalle dei personaggi famosi, i quali incappano nella rete de Le Iene "ridens". Il programma è stato travolto da una valanga di polemiche e causa della portata troppo caustica che miete vittime tra i volti noti. Gli scherzi decisamente "crudeli" che hanno visto protagonisti il regista Fausto Brizzi o il giornalista Paolo Brosio sono indicativi del malcontento che va seminando la redazione del noto format di Italia 1. Lo staff ha rasentato in varie occasioni la denuncia per diffamazione. Ecco perché gli autori vanno più cauti, diminuendo la forza d'impatto degli scherzi, e, oggi, la formula della burla ai vip continua ma con delle accortezze...

Le Iene all'attacco: la Canalis e la Santarelli vittime del loro scherzo

L'accostamento tra il momento più impegnato delle inchieste e quello d'intrattenimento degli scherzi rimane una formula che gli autori perseguono nonostante le ire delle vittime de Le Iene agguerrite. I vip aguzzino lo sguardo e stiano sull'attenti poiché Le Iene furenti stanno per tornare pronte a diffondere il terrore. Nella nuova edizione, già sulla linea di partenza, gli inviati del programma satirico hanno portato a segno degli scherzi molto geniali che hanno tratto in inganno due sex symbol dello spettacolo italiano. E che donne. Parliamo delle bellssime Elisabetta Canalis ed Elena Santarelli, entrambe cadute ignare nelle trappole tese da Le Iene "ridens".

All'ex Velina di Striscia la Notizia è stato organizzato uno scherzo consistito nel farle credere che il suo telefono fosse stato clonato. Il cellulare dell'ex fidanzata di Vieri è stato invaso da una miriade di virus inviati da persone di sua conoscenza, per lei una seria minaccia alla sua privacy. Sì, perché la soubrette ex di George Clooney ha temuto il peggio, ossia che alcune sue foto e contenuti privati venissero divulgati e potenzilmente finire in possesso di gente disonesta. Nel momento in cui ha scoperto la farsa e la scherzo irrverente ordito contro di lei si è infiuriata, reagendo impulsivamente: ha scagliato una tazza contro un operatore, il quale ha sfiorato un brutto incidente.

Stessa sorte è toccata all'altra splendida showgirl italiana, Elena Santarelli, la quale si è vista coinvolta in una vicenda alquanto losca e surreale. La moglie dell'attaccante Bernardo Corradi è stata vittima di uno scherzo davvero insolente che ha tirato in ballo l'Associazione Heal Onlus impegnata nel finanziamento della ricerca sui tumori cerebrali infantili. La Santarelii è la testimonial dell'importante e serio progetto filantropico, in quanto suo figlio ha sofferto di tale grave malattia e, grazie all'opera di tale onlus, il piccolo ha neutralizzato il brutto male. Le Iene mattacchione l'hanno indotta a convincersi che la tesoriera dell'Associazione, una sua cara amica, fosse fuggita con i fondi destinati alla ricerca scientifica. Lei ha creduto che la dirigente avesse sottratto tutte le donazioni devolute dai donatori volontari.

La showgirl ha avuto una reazione di sbalordimento totale, rimanendo basita e stupefatta per un simile gesto. Senonché ha scoperto la mendacità della situazione, smascherando d'emblée lo scherzo perverso de Le Iene. A quel punto, talmente sdegnata per lo scherzo di cattivo gusto, ha deciso di rifiutare la messa in onda dello sketch che l'ha vista protagonsta. Alla fine la Santarelli, però, ha desistito dinanzi all'opportunità di divulgare il progetto della Heal Onlus di cui è impegnata in prima pesona, prestando il suo volto e il suo contributo fativo per tale causa benefica. E tra meno di un mese ripartirà l'avventura televisiva de Le Iene che, nonostante tante loro bravate, sono riusciti anche a portare il sereno nella vita di numerose persone.