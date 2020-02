Ignazio Moser: "Spero di diventare papà a breve"

Bloccato in casa per l'influenza, Ignazio Moser ha deciso di passare un po' di tempo a rispondere a qualche domanda dei suoi follower su Instagram.

L'ex gieffino rivela che a contagiarlo è stata la sua amata Cecilia Rodriguez, ma rassicura tutti sulla non gravità del malanno e conferma che quasi sicuramente prenderà parte agli eventi della Milano Fashion Week che si tengono in questi giorni. Molte domande si concentrano sulle passioni sportive del ragazzo, ma c'è spazio anche per svelare il prossimo viaggio della coppia: per Cecilia e Ignazio sono già pronti i biglietti per un imminente viaggio alle Mauritius.

Alcuni fan provano ad indagare nella sfera più personale del giovane Moser e arriva la domanda sulla paternità. Alla domanda "Vorresti diventare papà?", Ignazio risponde senza esitazione: "Assolutamente sì". Ma non solo, l'ex gieffino si augura anche che ciò avvenga al più presto possibile e aggiunge: "E spero pure a breve". Non è dato sapere se anche Cecilia Rodriguez sia dello stesso avviso, ma quello che balza subito agli occhi è che quella che molti bollavano come una storiella da reality, è ormai diventata una relazione seria e duratura.

Le domande dei fan riescono a scandagliare anche i lati più intimi e privati del modello. A chi gli chiede quale sia la critica che più gli ha fatto male, Ignazio Moser risponde sicuro: "La critica che mi fa sempre male è sentirmi dire figlio di papà, penso che abbiate imparato tutti a conoscere quanto mio papà sia uno tosto e penso di poter dire onestamente che ci ha insegnato a guadagnarci le cose". "Poi non va neanche nascosto che siamo una famiglia fortunata ma penso che ci sia una bella differenza tra fortunato e figlio di papà", aggiunge orgoglioso.

Un'altra domanda permette a Ignazio Moser di farsi conoscere un po' più a fondo. A chi gli chiede se si senta realizzato, il ragazzo risponde con estrema umiltà: "No per niente e penso sarebbe anche molto pericoloso sentirsi realizzato a 27 anni. Allo stesso tempo penso che sto gettando delle buone basi per un futuro di successo".

"Lavorativamente e sentimentalmente parlando", aggiunge sicuro Ignazio Moser, che con queste parole avrà scatenato una profonda gioia e soddisfazione nella bella Cecilia Rodriguez, che adesso dovrà dire se è pronta o meno a dar seguito alla richiesta di paternità espressa dal suo fidanzato.

