"Ignoranti e presuntuosi...". Zerbi striglia il figlio di Gigi D'Alessio

Amici di Maria De Filippi è entrato nel vivo con l'inizio del serale e gli alunni devono preparare un gran numero di prove per competere al meglio nelle sfide ed evitare di essere eliminati. Solo così potranno ambire alla vittoria finale e, soprattutto, a tutto ciò che consegue la grande visibilità che viene offerta da un programma come questo. Più il programma procede, più gli insegnanti sono esigenti nei confronti dei ragazzi. In più, agli alunni è richiesto di mantenere la giusta dose di umiltà davanti al lavoro e ai compiti assegnati ma non tutti sembrano riuscirci. Lo dimostra la sgridata di Rudy Zerbi nei confronti di Calma e Lda, risentiti dall'assegnazione de La paranza, noto brano di Daniele Silvestri. Il coach ha avuto un moto d'ira nei confronti dei due giovanissimi alunni, che è stato applaudito anche da Gigi D'Alessio, che oltre a essere uno dei cantautori più noti della scena italiana è anche il padre di Lda.

A far storcere il naso agli alunni è il testo della canzone, considerato troppo ironico e non in linea con le loro ambizioni musicali. " Vestiamoci da papere ", ha polemizzato Lda. Gli ha fatto eco Calma: " L’abbiamo sentita nominare, ha avuto successo, però… ". Non pago, Lda ha aggiunto: " Pure il Pulcino Pio... ". Le parole dei due giovanissimi nei confronti di una canzone che parla di mafia e di criminalità, e che ha scritto un pezzo di storia della musica italiana degli anni Duemila, hanno indispettito, e non poco, Rudy Zerbi, che non ha risparmiato dure parole nei confronti degli allievi, apostrofati come " ignoranti, presuntuosi, supponenti e saccenti ".