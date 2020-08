Ilaria D'Amico dice addio al calcio e Buffon la sostiene: "Dopo 23 anni volto pagina"

Ilaria D'Amico ha deciso: stop al calcio. Le parole rilasciate al Corriere della Sera per annunciare il ritiro sembrano quelle di un calciatore quando appende gli scarpini al chiodo. La giornalista sportiva più bella della televisione ha scelto di non occuparsi più di sport e di calcio per affrontare nuove sfide professionali. Una decisione non semplice ma ponderata, frutto di lunghi mesi di riflessione fatti insieme a Gigi Buffon.

" Con la fine della Champions volterò pagina: con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla ", annuncia Ilaria D'Amico, da 23 anni cronista sportiva di successo. Sente il bisogno di cambiare, forse di crescere. Di sicuro vuole esplorare nuovi ambiti e rimettersi in gioco. Potrebbe muoversi su due strade parallele ma ha scelto di fermarsi con lo sport, come fa un treno quando arriva al capolinea. Il suo percorso in quel settore sente di averlo concluso, di aver dato quanto poteva e di aver ricevuto in cambio tutto quello che doveva. Ha avuto il coraggio di lasciare la strada conosciuta per iniziarne una tutta nuova, senza tenere un piede in due scarpe.

Voglio puntare su un solo obiettivo e andare fino in fondo. Sento che oggi, dopo aver vinto molte sfide, le mie nuove sono anche l’essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli. Così ho deciso di dedicare la mia energia a un solo progetto, a un nuovo figlio professionale

Non ho mai voluto rinunciare alla mia femminilità. Ma volevo sentire anche la giusta considerazione e credo che grazie al lavoro fatto a Sky questo sia stato presto possibile: lì è irrilevante che tu sia uomo o donna, devi fare bene il tuo lavoro

L'ha fatto anche per la sua famiglia allargata, per gli impegni come madre, compagna e protagonista di una famiglia allargata: "". L'idea della sua rete è quella di affidarle un programma in prima serata che col tempo diventi un appuntamento fisso dedicato all'attualità. In questi anni di sport, Ilaria D'Amico ha abbattuto i cliché ed è diventata parte integrante di un universo prettamente maschile, dove viene riconosciuta come esperta del settore e non solo per le sue qualità estetiche, anche se non sempre è stato facile. "", ha affermato la D'Amico.



La prima diretta di Sky, con Sky Calcio Show: era il giorno del mio compleanno, il 30 agosto del 2003. Mi ero preparata una valanga di appunti, ero entrata in studio con una specie di tesi di laurea, tanto che in seguito mi vietarono di consultare l’archivio

Non pensavo che potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione, specie per il giornalismo del passato... in questi giorni si addormenta con le cuffie: sta riascoltando tutti i processi di Mani Pulite

Di momenti belli e da ricordare ce ne sono tantissimi nella sua lunga carriera ma quello che lei ha nel cuore è soprattutto uno: "". Grazie al suo lavoro ha conosciuto Gigi Buffon, l'uomo della sua vita. Per tanti anni i due si sono incontrati senza mai andare oltre i convenevoli ma poi è scoppiato qualcosa tra loro: "".