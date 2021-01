Imbarazzo al Gf Vip, una ex concorrente beve prima di entrare in studio: "O smette o la cacciano"

Chi sarà l'ex gieffina che, prima delle dirette del Grande Fratello Vip, alza troppo il gomito mettendo in imbarazzo autori e colleghi? La rosa dei nomi è ristretta e il gossip impazza.



L'imbarazzante indiscrezione è stata lanciata da Gabriele Parapiglia, giornalista di Chi, attraverso la diretta Instagram "Casa Chi". Nel format social nato per dare insolite chicche sui vipponi e sul Grande Fratello Vip, il giornalista ha svelato dell'imbarazzante situazione che da settimane si starebbe verificando negli studi televisivi del reality di Canale 5. Fiumi di vino, musica rap a tutto volume nei camerini e scene "imbarazzanti" all'ordine del giorno.



" C’è una concorrente, ma non farò il nome, una ex concorrente che ora è fuori dalla Casa, che prima della diretta si… diciamo, prende energia cantando del rap, bevendo tanto vino ". Le dichiarazioni fatte da Parpiglia durante una delle ultime dirette di Casa Chi sono state riportate da BlogTivvu. La misteriosa ex inquilina della casa più spiata d'Italia avrebbe bisogno di qualche bicchierino prima di fare il suo ingresso in studio e il suo essere "alticcia" avrebbe messo in difficoltà la produzione. " Beve da quando esce dai camerini fino allo studio - ha proseguito Parapiglia - Diciamo che nei giorni scorsi le hanno dato l’ultimo avvertimento e dalla prossima volta, se non vediamo di nuovo seduta in studio, saprete chi è ". Gli autori le avrebbero dato un aut aut: o si presenta sobria in trasmissione o meglio non presentarsi proprio.

L'indiscrezione, neanche a dirlo, ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. La rosa dei nomi è ristretta alle concorrenti che hanno abbandonato il Grande Fratello Vip nel corso delle puntate passate. Ma il giornalista si è voluto togliere la soddisfazione di dare qualche ulteriore indizio per arrivare all'identità della concorrente, che ha il vizietto di alzare il gomito prima delle dirette: " Vi dico solo che è una molto rock, siede in seconda fila ed ha le treccine. Se la prossima volta non la vedete significa che ha deciso di non andare in più ". Sui social network il toto-nomi si è già scatenato e gli internauti si sono sbizzarriti con ipotesi e supposizioni, ma sembra già che l'ex vippona sia già stata identificata dagli "investigatori" del web.