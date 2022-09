Incendio devasta la pizzeria dell'ex gieffino Salvo Veneziano

" Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio, che ha totalmente distrutto l'attività ". Con queste parole, pubblicate sulla sua pagina Instagram, Salvo Veneziano ha raccontato l'incubo vissuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre, quando la sua pizzeria a Molinello è andata distrutta per colpa di un rogo, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato accidentale.

Secondo quanto riferito dai quotidiani brianzoli, le fiamme hanno avvolto i locali dell'Officina della Pizza nella tarda serata di domenica scorsa, quando l'attività era chiusa, sorprendendo le famiglie che abitano sopra la pizzeria. L'incendio si è propagato rapidamente e il fumo, denso e acre, ha destato l'attenzione del vicinato, che ha subito dato l'allarme. I vigili del fuoco di Desio sono prontamente intervenuti sul posto, evacuando i residenti della palazzina mentre un'anziana è stata trasportata all'ospedale di Desio a causa di un'intossicazione da fumo.

I pompieri del comando locale hanno impiegato diverso tempo per spegnere l'incendio, ma alle prime luci dell'alba di lunedì - quando l'intero edificio è stato messo in sicurezza - le famiglie hanno potuto fare rientro nei loro appartamenti. Ingenti i danni all'attività imprenditoriale di Salvo Veneziano, che l'ex gieffino aveva aperto quindici anni fa, dopo avere partecipato al Grande fratello nella prima edizione del fortunato reality.